После этого матча «Лейпциг» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 22 очками в активе. «Штутгарт» — на 4-й позиции (18 баллов).

Единственный гол у «Штутгарта» записал на свой счет Тьягу Томаш на 65-й минуте.

В составе «Лейпцига» также отличились Ян Диоманд на 53-й минуте и Ромуло на 90+1-й минуте.

На 45-й минуте игрок гостей Юлиан Хабот забил гол в свои ворота.

«Лейпциг» одержал победу над «Штутгартом» (3:1) в матче 9-го тура немецкой Бундеслиги.

