«Лейпциг» одержал победу над «Штутгартом» (3:1) в матче 9-го тура немецкой Бундеслиги.
На 45-й минуте игрок гостей Юлиан Хабот забил гол в свои ворота.
В составе «Лейпцига» также отличились Ян Диоманд на 53-й минуте и Ромуло на 90+1-й минуте.
Единственный гол у «Штутгарта» записал на свой счет Тьягу Томаш на 65-й минуте.
Результат матча
РБ ЛейпцигЛейпциг3:1ШтутгартШтутгарт
1:0 Ян Дьоманде 53' 1:1 Тьягу Томаш 65'
РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Кастелло Люкеба, Боте Баку (Лукас Клостерман 90'), Давид Раум, Ассан Уэдраого (Ксавер Шлагер 71'), Николас Зайвальд, Кристоф Баумгартнер (Эзекил Банзузи 85'), Ян Дьоманде, Антонио Нуса (Жоан Бакайоко 72'), Romulo Jose Cardoso da Cruz
Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштадт (Тьягу Томаш 58'), Йоша Вагноман, Рамон Хендрикс, Юлиан Хабот, Лука Жакес, Крис Фюрих (Николас Нартей 58'), Билаль эль-Ханнус, Ангело Штиллер, Атакан Каразор (Бадредин Буанани 88'), Дениз Ундав (Джейми Левелинг 77')
Жёлтые карточки: Кристоф Баумгартнер 38' — Дениз Ундав 58', Рамон Хендрикс 84'
После этого матча «Лейпциг» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 22 очками в активе. «Штутгарт» — на 4-й позиции (18 баллов).