Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался о предстоящем поединке своей команды в матче 10-го тура итальянской Серии А против «Милана».

Джан Пьеро Гасперини — главный тренер «Ромы» globallookpress.com

«Сейчас я не обсуждаю перспективы победы в чемпионате или выход в Лигу чемпионов. Я сосредоточен на том, как "Рома" подойдёт к матчу с "Миланом". Оба клуба выдали отличный старт. Как и все, я считаю, что "Интер" и "Наполи" начали сезон в качестве фаворитов.

Наша цель — проверить свои силы на "Сан-Сиро" против сильной команды. Что касается очков, то большего и желать сложно. Цель — продолжать совершенствоваться, создавать прочную структуру команды и становиться всё более конкурентоспособными. Мы надеемся, что заработанные нами очки окажутся эффективными», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Матч между «Миланом» и «Ромой» состоится завтра, 2-го ноября в 22:45 по мск.

После 9-и туров «россонери» занимают 4-е место в таблице Серии А с 18-ю очками в активе. «Рома» — на 2-й позиции с 21-м баллом.