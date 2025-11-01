Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче против «Зенита»(0:2).

Михаил Галактионов
Михаил Галактионов globallookpress.com

«Поблагодарил команду за игру, достаточно хороший с нашей точки зрения матч по движению, прессингу, отборам, созданным моментам.  Надо было выжимать максимум, при 1:0 перешли на схему с двумя нападающими, больше играли с флангов.  Комличенко момент имел, в конце тоже моменты были.  Мы раскрылись — и второй пропустили.

Старались, нагнетали, на чужом поле оказывали давление.  Начали робковато, адаптировались к полю, стадиону.  Было душновато, но это не оправдание, можно было агрессивнее начать.  Как только начали прессинговать, положили мяч вниз, появились моменты.  Класс соперника высокий, "Зенит" этим пользовался и создавал моменты», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» располагается на 2-й позиции в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе.  «Локомотив» — на 4-й строчке с 27-ю баллами.