Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче против «Зенита»(0:2).

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Поблагодарил команду за игру, достаточно хороший с нашей точки зрения матч по движению, прессингу, отборам, созданным моментам. Надо было выжимать максимум, при 1:0 перешли на схему с двумя нападающими, больше играли с флангов. Комличенко момент имел, в конце тоже моменты были. Мы раскрылись — и второй пропустили.

Старались, нагнетали, на чужом поле оказывали давление. Начали робковато, адаптировались к полю, стадиону. Было душновато, но это не оправдание, можно было агрессивнее начать. Как только начали прессинговать, положили мяч вниз, появились моменты. Класс соперника высокий, "Зенит" этим пользовался и создавал моменты», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» располагается на 2-й позиции в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. «Локомотив» — на 4-й строчке с 27-ю баллами.