В матче 10-го тура чемпионата Италии «Кремонезе» примет «Ювентус». Игра состоится 1 ноября в 22:45 по мск.
Обе команды борются за попадание в зону еврокубков. «Юве» находится в одном пункте от 6-й позиции, «Кремонезе» — в двух баллах.
У «Кремонезе» в последних матчах было крайне мало поводов для радости. Команда выиграла только один матч из семи в турнире, обыграв «Дженоа» 2:0. В целом можно засчитать успехом ничьи с «Интером», «Удинезе» и «Комо». «Ювентус» после серии неудачных выступлений смог обыграть «Удинезе», прервав 8-матчевую полосу без побед.
В прошлой встрече команд была зафиксирована победа над «Ювентусом» со счетом 2:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Букмекеры дают 7.30 на победу «Кремонезе» и 1.50 на победу «Ювентуса».
- Искусственный интеллект поставил на нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Кремонезе» — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.