В матче 10-го тура чемпионата Италии «Кремонезе» примет «Ювентус». Игра состоится 1 ноября в 22:45 по мск.

Обе команды борются за попадание в зону еврокубков. «Юве» находится в одном пункте от 6-й позиции, «Кремонезе» — в двух баллах.

У «Кремонезе» в последних матчах было крайне мало поводов для радости. Команда выиграла только один матч из семи в турнире, обыграв «Дженоа» 2:0. В целом можно засчитать успехом ничьи с «Интером», «Удинезе» и «Комо». «Ювентус» после серии неудачных выступлений смог обыграть «Удинезе», прервав 8-матчевую полосу без побед.

В прошлой встрече команд была зафиксирована победа над «Ювентусом» со счетом 2:0.

