В субботу, 1 ноября, «Кремонезе» примет «Ювентус» в рамках 10-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

07' Инициатива у «Ювентуса», ошарашены хозяева пропущенным голом.

05' Подача Камбьязо в штрафную «Кремонезе», сразу три игрока гостей рвались к мячу, но дотянуться не получилось.

02' Гоооол! 0:1. Филип Костич подкараулил неловкое касание от защитника «Кремонезе» на дальней штанге, и в одно касание вогнал мяч в угол ворот Эмиля Аудеро.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Ювентуса».

До матча

22:43 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:35 Матч пройдет на стадионе «Джованни Цини» в Кремоне, вмещающем 20 034 зрителя.

22:25 Главным судьей матча будет Даниэле Киффи из Падуи.

Стартовые составы команд

«Кремонезе»: Аудеро, Терраччано, Баскиротто, Бьянкетти, Барбьери, Флориани, Пайеро, Бондо, Вандепутте, Бонаццоли, Варди.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Гатти, Камбьязо, Маккенни, Локателли, Копмейнерс, Костич, Тюрам-Юльен, Влахович, Опенда.

«Кремонезе»

«Кремонезе» после девяти туров текущего розыгрыша итальянского первенства набрал 14 баллов и борется за выход в еврокубки. Команда занимает восьмую строчку в таблице с отставанием в один балл как от зоны континентальных турниров (топ-6), так и от нынешнего соперника. В своем прошлом поединке в рамках девятого тура национального первенства клуб на выезде одержал победу над «Дженоа» (2:0). Перед этим в восьмом туре итальянского чемпионата коллектив уже потерял один балл, когда теперь с результатом 1:1 в домашних стенах сыграл вничью с «Аталантой».

В 12-ти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Кремонезе» проиграл лишь раз при семи ничьих и четырех победах. Такая форма вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе. Федерико Бонаццоли — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами. Травмирован в составе «Кремонезе» Коллоколо.

«Ювентус»

«Ювентус» после девяти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 15 очков в таблице и находится вне зоны еврокубков (топ-6). Команда занимает седьмую строчку, лишь по дополнительным показателям отставая от зоны континентальных турниров (топ-6), а также на один балл опережая ближайшего преследователя в лице нынешнего соперника. В своем предыдущем поединке в рамках девятого тура национального чемпионата «Старая Синьора» на своем поле одержала победу над «Удинезе» (3:1). Перед этим в восьмом туре Серии А клуб с результатом 0:1 проиграл «Лацио» на выезде, после чего в отставку был отправлен Игор Тудор, а вместо него 30 октября наставником стал Лучано Спаллетти.

В девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ювентус» выиграл лишь раз при пяти ничьих и трех поражениях. Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно на чужом поле, но они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также моральный подъём после смены тренера. Душан Влахович — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с тремя голами. Травмированы в составе «Ювентуса» Бремер, Кабаль, Милик и Пинсольо.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 23 матча. В 16 играх победил «Ювентус», в 1 «Кремонезе», оставшиеся 6 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05