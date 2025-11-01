Как Спаллетти дебютирует у руля «Ювентуса»?

прогноз на матч Серии А, ставка за 2.05

1 ноября в 10-м туре Серии А сыграют «Кремонезе» и «Ювентус». Начало встречи — в 22:45 мск.

«Кремонезе»

Турнирное положение: «Кремонезе» после девяти туров текущего розыгрыша итальянского первенства набрал 14 баллов и борется за выход в еврокубки.

Команда занимает восьмую строчку в таблице с отставанием в один балл как от зоны континентальных турниров (топ-6), так и от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках девятого тура национального первенства клуб на выезде одержал победу над «Дженоа» (2:0).

Перед этим в восьмом туре итальянского чемпионата коллектив уже потерял один балл, когда теперь с результатом 1:1 в домашних стенах сыграл вничью с «Аталантой».

Не сыграют: травмирован — Коллоколо, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в 12-ти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Кремонезе» проиграл лишь раз при семи ничьих и четырех победах.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Федерико Бонаццоли — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Ювентус» после девяти туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 15 очков в таблице и находится вне зоны еврокубков (топ-6).

Команда занимает седьмую строчку, лишь по дополнительным показателям отставая от зоны континентальных турниров (топ-6), а также на один балл опережая ближайшего преследователя в лице нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках девятого тура национального чемпионата «Старая Синьора» на своем поле одержала победу над «Удинезе» (3:1).

Перед этим в восьмом туре Серии А клуб с результатом 0:1 проиграл «Лацио» на выезде, после чего в отставку был отправлен Игор Тудор, а вместо него 30 октября наставником стал Лучано Спаллетти.

Не сыграют: травмированы — Бремер, Кабаль, Милик и Пинсольо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ювентус» выиграл лишь раз при пяти ничьих и трех поражениях.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно на чужом поле, но они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также моральный подъём после смены тренера.

Душан Влахович — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с тремя голами.

Статистика для ставок

в 11-ти из 12-ти последних матчей «Кремонезе» не проиграл

в четырех из пяти последних матчей «Кремонезе» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Ювентуса» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.30, выигрыш «Кремонезе» — в 6.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

При этом в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.

2.05 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Кремонезе» — «Ювентус» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: обе команды забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и пропустят, ведь так было в их пяти из девяти последних поединков.

2.30 «Ювентус» не проиграет и пропустит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Кремонезе» — «Ювентус» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: «Ювентус» не проиграет и пропустит за 2.30