Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался по поводу перспектив вратаря ЦСКА Виктора Торопа стать достойной заменой Игорю Акинфееву.

Виктор Тороп
Виктор Тороп globallookpress.com

Конечно, может!  Он — очень интересный вратарь.  Неоднократно себя проявлял в матчах.  Была неудачная игра с «Локомотивом», всё бывает у вратарей.  Тороп — вратарь серьёзного уровня и в будущем хорошая замена для Игоря Акинфеева.  Тем более ему есть у кого учиться, — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

21-летний Тороп провел 9 встреч во всех турнирах в текущем сезоне.