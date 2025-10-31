Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался по поводу перспектив вратаря ЦСКА Виктора Торопа стать достойной заменой Игорю Акинфееву.

Виктор Тороп globallookpress.com

Конечно, может! Он — очень интересный вратарь. Неоднократно себя проявлял в матчах. Была неудачная игра с «Локомотивом», всё бывает у вратарей. Тороп — вратарь серьёзного уровня и в будущем хорошая замена для Игоря Акинфеева. Тем более ему есть у кого учиться, — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

21-летний Тороп провел 9 встреч во всех турнирах в текущем сезоне.