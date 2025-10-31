Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о победе своей команды в матче 14-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0).

Матвей Кисляк — полузащитник ЦСКА globallookpress.com

«Тяжёлый матч, каждый матч тяжёлый. Нужно было забить первый гол. Забили и стало чуть легче.

Когда мяч у Круга (Данил Круговой), Глеба (Кирилл Глебов) или Вани Облякова нужно просто бежать в штрафную, они исполнят», — приводит слова Кисляка официальный аккаунт РПЛ в соцсетях.

После этого матча ЦСКА занимает 1-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе, опережая «Краснодар» на 1 балл. В следующем матче чемпионата России армейцы сыграют против махачкалинского «Динамо» 8-го ноября.