Компания Heineken﻿ прекратит спонсорство Лиги чемпионов начиная с 2027 года, сообщает The Athletic.

Логотип Лиги чемпионов globallookpress.com

Сейчас компания Anheuser-Busch InBev(AB InBev) ведет переговоры с UC3, совместным предприятием УЕФА и ведущих европейских клубов, о том, чтобы заменить Heineken﻿ в качестве пивного спонсора мужских европейских клубных турниров.

AB InBev предлагает шестилетний контракт с суммой около 200 миллионов евро в год, что на 66% больше, чем текущий трехлетний контракт Heineken﻿ стоимостью 120 миллионов евро в год.

Heineken﻿ является вторым по величине пивоваренным брендом в мире и спонсирует Лигу чемпионов с 2005 года, а до этого с 1994 по 2005 год участвовала как бренд Amstel. Однако текущее соглашение действует еще два года, то есть до конца сезона-2026/27.