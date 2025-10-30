Компания Heineken прекратит спонсорство Лиги чемпионов начиная с 2027 года, сообщает The Athletic.
Сейчас компания Anheuser-Busch InBev(AB InBev) ведет переговоры с UC3, совместным предприятием УЕФА и ведущих европейских клубов, о том, чтобы заменить Heineken в качестве пивного спонсора мужских европейских клубных турниров.
AB InBev предлагает шестилетний контракт с суммой около 200 миллионов евро в год, что на 66% больше, чем текущий трехлетний контракт Heineken стоимостью 120 миллионов евро в год.
Heineken является вторым по величине пивоваренным брендом в мире и спонсирует Лигу чемпионов с 2005 года, а до этого с 1994 по 2005 год участвовала как бренд Amstel. Однако текущее соглашение действует еще два года, то есть до конца сезона-2026/27.