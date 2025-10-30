Комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что если результаты московского «Динамо» ухудшатся, то главного тренера бело-голубых Валерия Карпина могут уволить.

Валерий Карпин
Валерий Карпин globallookpress.com

Столичный клуб идет 8-м в таблице РПЛ.  Динамовцы набрали 16 очков в 13 встречах.

«Если "Динамо" окажется в восьмерке, мне кажется, дадут.  Хотя это результат, конечно, из вон рук плохой.  Если же команда выпадет из восьмерки, то заканчивать сезон будет уже другой тренер, а тем более начинать следующий.  Еще многое будет зависеть от нюансов — какое отставание, какую игру команда покажет.  Как бы там ни было, не для восьмого места Карпина приглашали в "Динамо".  Тем более его назначение было так пышно обставлено.

Еще раз хочу сказать: по‑прежнему очевидно негативное влияние экспертов "Матч ТВ".  Сборная выдерживает давление, а "Динамо", соответственно, нет», — сказал Губерниев «Матч ТВ».