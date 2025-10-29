Известный российский специалист Юрий Семин высказался о возможном назначении Марцела Лички на пост главного тренера «Спартака».

Юрий Семин globallookpress.com

«Марцел неплохо себя проявил в РПЛ. У него есть определённый стиль игры и понимание. Однако сложно сказать, как это будет работать в "Спартаке". По крайней мере, у него есть идея.

Все видели, что в "Динамо" в обороне у Лички были большие проблемы, но команда неплохо играла в атаку. Вполне возможно, что Личка поставит оборону в "Спартаке". Предугадать сложно. Наверное, руководители чем-то руководствуются при выборе тренера», — цитирует Семина «Чемпионат».

В настоящий момент главным тренером «Спартака» является Деян Станкович. Команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.