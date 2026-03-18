«Спартак» принимает «Динамо» в ответном полуфинале Пути РПЛ Кубка России на «Лукойл Арене». После поражения 2:5 в первой игре красно-белым необходимо забивать, как минимум, три, а команде Ролана Гусева достаточно просто удержать преимущество для путёвки в финал «верхней сетки». Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

19' Касерес пробил из-за штрафной — сильно выше ворот улетел мяч.

18' В офсайде оказался Жедсон в момент заброса Денисова.

17' Неплохой шанс на контратаку был у «Динамо», но Рябчук вовремя ускорился и отобрал мяч у Нгамалё на фланге.

16' Осипенко на газоне, держится за правую ногу.

15' Угальде сместился под правую и попробовал пробить с острого угла — защитник накрыл.

14' Осипенко успел отобрать мяч у Жедсона перед самой штрафной, опасно убегал португалец.

12' Барко чуть не закрутил мяч под дальнюю штангу! Расулов вытащил!

11' Зобнин прошёл по левому флангу – и снова на угловой ушёл мяч после его прострела.

10' Джику головой отправил мяч выше перекладины.

10' Фомин отработал в обороне, очередной угловой подаёт Барко.

09' Через себя пытался пробить Жедсон после навеса Денисова, махнул мимо мяча.

08' Барко попал в Скопинцева после отскока из штрафной, снова угловой.

07' Денисов зацепился за мяч после паса Барко, угловой заработал для «Спартака».

06' Снова Бителло навешивал со стандарта, пробить не получилось .

06' На левом фланге заработало штрафной «Динамо».

05' Не сразу зафиксировал мяч Расулов, но всё-таки не допустил удара.

05' Барко навесил со штрафного, «Спартак» тоже заработал угловой.

04' Опасным получился удар Рубенса в ближний угол, Максименко среагировал в последний момент.

03' Угловой подаст «Динамо».

02' Штрафной на первой же минуте заработали гости, но подача у Бителл не получилась.

01' «Динамо» начинает с центра, поехали!

До матча

20:45 Команды на поле! Всё готово к старту ответного полуфинала!

20:40 На арене гремит предматчевое шоу, огненная атмосфера дерби!

20:30 В Москве сегодня вечером около 6 градусов, а на «Лукойл Арене» точно будет жарче! Стадион почти полностью заполнен, «красно-белые» явно верят в камбэк.

20:20 Стартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Денисов, Рябчук, Литвинов, Зобнин, Фернандеш, Барко, Массалыга, Угальде.

«Динамо»: Расулов, Рикардо, Осипенко, Касерес, Скопинцев, Фомин, Рубенс, Гладышев, Нгамалё, Бителло, Тюкавин.

20:15 Обслуживать встречу будет Кирилл Левников со своими ассистентами Дмитрием Ермаковым и Андреем Веретешкиным. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Сергей Цыганок и Иван Абросимов.

«Спартак»

«Спартак» подходит к дерби в непростом состоянии. Команда Хуана Карлоса Карседо после зимней паузы играет ярко, но крайне нестабильно. Победы над «Сочи» и «Акроном» получились результативными, но сопровождались провалами в обороне, а матчи против серьёзных соперников выявили системные проблемы.

Разгром от «Динамо» в первой кубковой встрече и поражение от «Зенита» (0:2) показали, что при повышении уровня сопротивления «красно-белые» теряют баланс. Особенно тревожит игра в защите: за четыре официальных матча при Карседо команда пропустила 12 мячей.

К тому же, хозяева не смогут рассчитывать на важного игрока центра поля — Наиля Умярова, который пропустит матч из-за дисквалификации. Его отсутствие может ещё сильнее ударить по структуре игры без мяча, где у «Спартака» и без того хватает проблем. Варианты перестроения есть, но полноценной замены опорнику в текущем составе нет.

«Динамо»

«Динамо», напротив, находится в отличной форме и выглядит одной из лучших команд весеннего отрезка. Под руководством Ролана Гусева «бело-голубые» выиграли четыре матча подряд, включая уверенную победу над «Спартаком» в первой игре (5:2).

В чемпионате были обыграны «Крылья Советов», «Спартак», ЦСКА и «Ростов», причём с впечатляющей разницей мячей. Команда не только результативна, но и стала более свободной в атаке — заметно, что футболисты чувствуют себя раскрепощённо.

При этом у гостей есть кадровые нюансы. Под вопросом участие Муми Нгамалё, получившего повреждение в последнем туре, а также остаются вне игры несколько футболистов из-за травм. Тем не менее, глубина состава позволяет Гусеву варьировать сочетания без серьёзной потери качества.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.35.