29 октября «Манчестер Сити» сыграет в гостях у «Суонси» в рамках поединка 1/8 финала Кубка английской лиги. Начало игры в 22:45 по мск.

«Суонси» на пути к этому раунду обыграл уже трех соперников. «Лебеди» прошли «Кроули», «Плимут» и «Ноттингем Форест». Однако теперь хозяева уперлись в стену под названием «Манчестер Сити».

«Суонси» не побеждает «Ман Сити» с 2012 года. «Горожане» в этом сезоне редко дают осечку. Хотя в последнем поединке они проиграли «Астон Вилле». Однако в таком случае команда Гвардиолы тем более будет серьезно настроена на успех в сегодняшней встрече.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.01.

Букмекеры считают, что у «Суонси» мало шансов — 12.0 на победу «Суонси» и 1.22 на победу «Ман Сити».

Искусственный интеллект спрогнозировал разгромную победу «Ман Сити» со счетом 4:0.

Трансляция матча

