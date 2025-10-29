29 октября в 1/8 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Суонси» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:45 мск.
«Суонси»
Турнирное положение: «Суонси» начал свой путь в Кубке лиги с первого раунда, где был обыгран «Кроули Таун». Затем «лебеди» выбили из турнира «Плимут» и «Ноттингем Форест».
Последние матчи: в последнем матче «Суонси» дома обыграл «Норвич» со счетом 2:1.
До того «лебеди» проиграли «КПР» (0:1) и сыграли вничью с «Саутгемптоном» (0:0)
Не сыграют: травмированных нет
Состояние команды: «Суонси» выступает в настоящий момент в Чемпионшипе, где занимает 13-е место. Весьма средненький результат, но в Кубке лиги «лебеди» уже успели выбить из турнира «Ноттингем Форест».
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Манчестер Сити» начал свой путь с 1/16 финала турнира, где обыграл «Хаддерсфилд» со счетом 2:0.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках АПЛ «Ман Сити» проиграл в гостях «Астон Вилле» со счетом 0:1.
До того «Манчестер Сити» обыграл «Вильярреал» (2:0) в Лиге чемпионов и «Эвертон» (2:0) в матче АПЛ.
Не сыграют: травмированы — Хусанов, Родри
Состояние команды: «Манчестер Сити» после неровного старта в АПЛ улучшил свое положение во внутреннем чемпионате, но осечка в минувшем туре чемпионата спустила «горожан» на 5-е место.
Несмотря на определенные трудности в чемпионате, «Ман Сити» успешно выступает в Лиге чемпионов.
Статистика для ставок
- «Ман Сити» до поражения от «Астон Виллы» забивал в 10 матчах кряду
- «Суонси» одержал две победы в последних пяти встречах
- «Суонси» не может победить «Манчестер Сити» с 2012-го года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.23. Ничья — в 6.80, выигрыш «Суонси» — в 12.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.46 и 2.65.
Прогноз: Учитывая разницу в классе между командами, вполне можно ожидать выход полурезервного состава у «Сити», который сможет как забить, так и пропустить
Ставка: Обе забьют — Да за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, при котором «Суонси» даст отчаянное сопротивление «горожанам»
Ставка: Победа «Суонси» с форой +1 за 3.45.