прогноз на матч Кубка английской лиги, ставка за 2.01

29 октября в 1/8 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Суонси» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:45 мск.

«Суонси»

Турнирное положение: «Суонси» начал свой путь в Кубке лиги с первого раунда, где был обыгран «Кроули Таун». Затем «лебеди» выбили из турнира «Плимут» и «Ноттингем Форест».

Последние матчи: в последнем матче «Суонси» дома обыграл «Норвич» со счетом 2:1.

До того «лебеди» проиграли «КПР» (0:1) и сыграли вничью с «Саутгемптоном» (0:0)

Не сыграют: травмированных нет

Состояние команды: «Суонси» выступает в настоящий момент в Чемпионшипе, где занимает 13-е место. Весьма средненький результат, но в Кубке лиги «лебеди» уже успели выбить из турнира «Ноттингем Форест».

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» начал свой путь с 1/16 финала турнира, где обыграл «Хаддерсфилд» со счетом 2:0.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках АПЛ «Ман Сити» проиграл в гостях «Астон Вилле» со счетом 0:1.

До того «Манчестер Сити» обыграл «Вильярреал» (2:0) в Лиге чемпионов и «Эвертон» (2:0) в матче АПЛ.

Не сыграют: травмированы — Хусанов, Родри

Состояние команды: «Манчестер Сити» после неровного старта в АПЛ улучшил свое положение во внутреннем чемпионате, но осечка в минувшем туре чемпионата спустила «горожан» на 5-е место.

Несмотря на определенные трудности в чемпионате, «Ман Сити» успешно выступает в Лиге чемпионов.

Статистика для ставок

«Ман Сити» до поражения от «Астон Виллы» забивал в 10 матчах кряду

«Суонси» одержал две победы в последних пяти встречах

«Суонси» не может победить «Манчестер Сити» с 2012-го года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.23. Ничья — в 6.80, выигрыш «Суонси» — в 12.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.46 и 2.65.

Прогноз: Учитывая разницу в классе между командами, вполне можно ожидать выход полурезервного состава у «Сити», который сможет как забить, так и пропустить

2.01 Обе забьют — Да

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч «Суонси» — «Манчестер Сити» позволит вывести на карту выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: Обе забьют — Да за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, при котором «Суонси» даст отчаянное сопротивление «горожанам»

3.45 Победа «Суонси» с форой +1

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.45 на матч «Суонси» — «Манчестер Сити» позволит вывести на карту выигрыш 2450₽, общая выплата — 3450₽

Ставка: Победа «Суонси» с форой +1 за 3.45.