В матче 9-го тура итальянской Серии А «Рома» на своем поле переиграла «Парму» со счетом 2:1.
В составе римлян смогли отличиться Марио Эрмосо и Артем Довбик. За гостей смог забить Алессандро Чиркати.
Результат матча
РомаРим2:1ПармаПарма
1:0 Марио Эрмосо 63' 2:0 Артем Довбик 81' 2:1 Алессандро Чиркати 86'
Рома: Миле Свилар, Джанлука Манчини (Девин Ренс 85'), Эван Н'Дика, Марио Эрмосо, Зеки Челик, Бриан Кристанте, Ману Коне, Уэсли Франса, Матиас Соуле (Артем Довбик 73'), Пауло Дибала, Эван Фергюсон (Леон Бэйли 7')
Парма: Дзион Судзуки, Лаутаро Валенти, Алессандро Чиркати, Энрико Дель Прато, Кристиан Ордоньес, Оливер Сёренсен, Науэль Эстевес (Понтус Алмквист 78'), Адриан Бернабе (Милан Дюрич 78'), Патрик Кутроне (Адриан Бенедычак 60'), Матео Пельегрино (Бенджамин Кремаски 78'), Sascha Britschgi (Тьяш Бегич 90')
Жёлтые карточки: Матео Пельегрино 39' (Парма), Mariano Troilo 45' (Парма), Кристиан Ордоньес 90+1' (Парма)
В активе «Ромы» стало 21 очко и вторая строчка в турнирной таблице, «Парма» (7) — 15-я.
В параллельной игре «Комо» на своем поле взял верх над «Вероной» со счетом 3:1.
На голы Анастасиоса Дувикаса, Штефана Поша и Мергима Войводы гости ответили забитым мячом Суата Сердара.
У «Комо» теперь 16 очков и четвертое место. В активе «Вероны» осталось 5 баллов 17-я строчка.