У «Комо» теперь 16 очков и четвертое место. В активе «Вероны» осталось 5 баллов 17-я строчка.

На голы Анастасиоса Дувикаса, Штефана Поша и Мергима Войводы гости ответили забитым мячом Суата Сердара .

В параллельной игре «Комо» на своем поле взял верх над «Вероной» со счетом 3:1.

В активе «Ромы» стало 21 очко и вторая строчка в турнирной таблице, «Парма» (7) — 15-я.

В составе римлян смогли отличиться Марио Эрмосо и Артем Довбик . За гостей смог забить Алессандро Чиркати .

В матче 9-го тура итальянской Серии А «Рома» на своем поле переиграла «Парму» со счетом 2:1.

