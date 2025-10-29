Поднимется ли «Рома» на вершину Серии А?

прогноз на матч Серии А и ставка за 2.02

29 октября в девятом туре Серии А сыграют «Рома» и «Парма». Начало встречи — в 20:30 мск.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» после восьми туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрала 18 очков и пока что демонстрирует чемпионские притязания.

Команда занимает вторую строчку, лишь по дополнительным показателям отставая от лидера и чемпиона «Наполи», а также на один балл опережая третий в таблице «Милан».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в восьмом туре национального первенства «Волки» на выезде одержали победу над «Сассуоло» с результатом 1:0.

Перед этим в третьем туре основного этапа Лиги Европы римляне уже остались ни с чем, когда теперь в домашних стенах потерпели поражение от «Виктории» Пльзень (1:2).

Не сыграют: не сыграет — Бове (проблемы с сердцем), дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Рома» выиграла лишь дважды при трех поражениях.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на выигрыш, однако, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Матиас Суле — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с тремя голами.

«Парма»

Турнирное положение: «Парма» по итогам восьми поединков итальянского первенства набрала семь очков и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 15-ю строчку с отрывом в три балла от зоны понижения в классе (18-20-я позиции), а также с отставанием в шесть пунктов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура национального чемпионата «Крестоносцы» на своем поле сыграли вничью с «Комо» (0:0).

Перед этим в седьмом туре итальянского первенства коллектив также набрал один балл, когда с аналогичным результатом теперь в чужих стенах разошелся мировой с «Дженоа».

Не сыграют: травмирован — Фриган, Ондрейка, Ористанио и Валери, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Парма» проиграла лишь раз при четырех ничьих и одной победе.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Матео Пельегрино — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Рома» проиграла

в трех последних матчах «Пармы» забивали меньше 1,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Парма» не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.00, выигрыш «Пармы» — в 7.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивала только одна команда. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.

При этом в трех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

2.02 Только одна команда забьет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Рома» — «Парма» принесёт чистый выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: только одна команда забьет за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Пармы».

3.20 Тотал меньше 1,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Рома» — «Парма» принесёт чистый выигрыш 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 3.20