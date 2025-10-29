Римляне могут сравняться с «Наполи» по очкам

«Рома» идёт нога в ногу с чемпионом и держится на втором месте в таблице, но в родных стенах пока неубедительна. В гости к ним едет «Парма» — команда с худшей атакой в Серии А, зато с характером, который уже не раз помогал выстоять там, где от неё не ждали ничего. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

45+4' Перерыв! Нули после первого тайма, «Роме» срочно нужно прибавлять, чтобы исправить ситуацию — «Парма» держится достойно. Отдыхаем 15 минут!

45+3' Дибала пробил головой под перекладину с навеса Манчини, Сузуки вытащил!

45+1' Дибала не обработал мяч в штрафной после паса Суле, газон, кажется, подвёл.

45' Добавлено 4 минуты.

43' Долго смотрел повтор арбитр и в итоге решил отменить гол! Челик мешал вратарю реагировать на удар, по мнению судей. 0:0, продолжаем!

40' Челик, возможно, был на линии удара в положении вне игры, арбитр слушает подсказки ВАР.

39' ГООООООООООООООООЛ! Впереди «Рома»! Суле отлично пробил в касание из штрафной после отскока, точно в правый нижний угол! 1:0!

39' Пеллегрино локтем попал по лицу Эрмосо – первая жёлтая карточка в матче.

38' Бейли не забил выход 1 на 1! Да, оказался в офсайде, но из убойной позиции не попал по мячу Леон.

37' Пеллегрино пробил головой после навеса с углового, мимо ворот.

36' Опасно у ворот «Ромы»! Удар Ордоньеса потащил Свилар, Бернабе добивал — Ндика в подкате не дал мячу дойти до ворот.

35' Игра возобновлена, продолжил игру полузащитник «Ромы».

33' Кутроне локтем отмахнулся от Коне, попал в нос полузащитнику. Врачи на поле, нужно остановить кровь из носа у Коне.

32' Дибала столкнулся с соперником на линии штрафной, без фола.

30' Коне головой забрасывал вперёд на Дибалу, не дошёл мяч до аргентинца.

28' Опаснейший момент у ворот «Ромы»! Кутроне простреливал в штрафную с правого фланга, Манчини и Эрмосо еле выбили мяч.

26' Очень пассивна в атаке «Рома», ничего не получается у римлян.

24' Бернабе пробил со штрафного – выше ворот.

23' Пеллегрино получил по ноге от Коне у самой штрафной «Ромы», опасная позиция, метра 23 до ворот.

20' Сам Дибала и навесил с углового, у Коне не получился удар издали после подбора.

19' Дибала опасно простреливал в центр штрафной, перехватил защитник.

17' Эрмосо перехватил длинную передачу на Кутроне и попытался начать атаку, но неудачно.

15' Совсем упал темп матча, гости катают мяч на своей половине, пытаются найти свой шанс на атаку.

12' Кутроне с левого фланга отправил мяч в штрафную, там вообще никого из партнёров.

10' Челик простреливал с правого фланга, не дошёл мяч до Дибалы.

09' Кристанте чуть не потерял мяч на своей половине, но всё-таки выиграл борьбу у Кутроне.

07' Фергюсон не сможет продолжить матч из-за травмы, Бейли выходит вместо него.

05' У Челика не прошёл пас в центр на Фергюсона.

03' В офсайде на правом фланге оказался Суле.

01' «Рома» начала с центра, поехали!

До матча

20:25 В Риме около 16 градусов, но во время матча высокая вероятность дождя, не совсем идеальные условия для футбола на «Олимпико».

20:10 Судейская бригада матча: главный арбитр — Валерио Креццини. Ассистенты: Перетти, Дзингарелли. Четвёртый арбитр — Тепен. ВАР: Аурелиано и Маджони.

19:40 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Рома»: Свилар, Эрмосо, Манчини, Ндика, Челик, Кристанте, Коне, Уэсли, Суле, Дибала, Фергюсон. Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини.

«Парма»: Сузуки, Делпрато, Чиркати, Валенти, Бричги, Эстевес, Бернабе, Ордоньес, Соренсен, Кутроне, Пеллегрино. Главный тренер: Карлос Куэста.

«Рома»

После двух подряд поражений, от «Интера» и «Виктории Пльзень», команда Джан Пьеро Гасперини снова включила свой хладнокровный режим. Победа 1:0 над «Сассуоло» вернула уверенность, а единственный гол в матче забил Пауло Дибала, наконец-то открыв счёт своим мячам в чемпионате.

«Рома» по-прежнему лучшая в Италии по игре без мяча: пять «сухих» матчей из восьми, всего три пропущенных гола — и ни одного после стандартов. Гасперини снова строит систему, в которой стабильность важнее эмоций. При этом статистика подчёркивает диссонанс: за год римляне выиграли 11 из 14 матчей на выезде, но на «Олимпико» проиграли три последних — дважды в Лиге Европы и один раз в чемпионате.

Состав тоже даёт о себе знать. Эдоардо Бове не играет из-за проблем с сердцем, Анхелиньо болеет, а Фергюсон до сих пор не восстановился полностью. Но в атаке всё просто: пока Дибала здоров — «Рома» искрит. Вариации вокруг него создают Пеллегрини, Бейли и Суле, а на левом фланге вместо Анхелиньо выйдет Цимикас.

«Парма»

Команда Карлоса Куэсты выглядит словно новичок, который пытается не утонуть в чужом темпе. Всего три гола за восемь туров, шесть матчей без забитых мячей и ноль голов в гостях — так выглядит нападение «Пармы». Тем не менее, в последних турах есть прогресс: две подряд ничьи 0:0 — с «Дженоа» и «Комо» — показали, что система Куэсты, основанная на компактности и дисциплине, начинает работать.

Тренер честно сказал после последней игры: «Чтобы выигрывать, нужно не только забивать, но и уметь защищаться всей командой». Проблема в том, что пока они делают только второе.

Из-за травм вне заявки остаются Валери, Ористаньо, Фриган и Ондрейка, а участие Альмквиста под вопросом. В атаке вновь выйдут Патрик Кутроне и Матео Пеллегрино — пока единственные, кто вообще забивал за «Парму» в этом сезоне.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.02.