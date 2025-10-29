29 октября на «Энфилд Роуд» в Ливерпуле состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас». Начало в 22:45 по мск.

Команда Арне Слота в последнее время показывал не очень уверенную игру, вследствие чего у них 4 поражения в последних пяти поединках. «Красные» в прошлом матче проиграли 2:3 «Брентфорду», что стало четвертым фиаско подряд в рамках Премьер-лиги.

«Кристал Пэлас» — главный обидчик «Ливерпуля» в этом сезоне. «Орлы» отобрали у «мерсисайдцев» Суперкубок Англии и нанесли ему поражения 1:2 в матче АПЛ. Сейчас лондонцы и сами показывают не очень хороший футбол. Они не побеждают четвертый матч подряд, имея 3 поражения в этой серии.

В очной серии «Ливерпуль» одержал только одну, тогда как «Кристал Пэлас» — три.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.85.

Букмекеры предлагают 2.40 и 2.85 на победу команд в основное время, 1.75 и 2.10 на проход команд в следующий раунд.

Искусственный интеллект предсказал победу «Кристал Пэлас» со счетом 3:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» смотрите на LiveCup.Run.

