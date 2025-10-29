В среду, 29 октября, «Ливерпуль» примет «Кристал Пэлас» в рамках 1/8 Кубка Английской Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

30' Уилл Хьюз пробил с лету из пределов штрафной «Ливерпуля», поймал мяч намертво вратарь хозяев Фредди Вудман.

28' Кьеза с острого угла бил из пределов штрафной «Пэлас» после обостряющей передачи от Нгумоа, ногами отвёл угрозу вратарь гостей Бенитес.

25' Много единоборств в игре, повреждение у Даниэля Муньоса, вновь медики «Пэлас» на поле.

24' Повреждение у Рио Нгумоа, медицинская бригада «Ливерпуля» оказывает ему помощь прямо на поле.

22' Проход по правому флангу атаки «Пэлас» совершил Сарр и подал в штрафную «Ливерпуля», но защитник хозяев Джозеф Гомес первым оказавшись на мяче, выбил его подальше.

20' Позиционная атака «Пэлас», пока мяч в центре поля контролируется гостями.

18' Подача Даити Камады с углового «Пэлас», защитник хозяев Керкез выиграл верховое единоборство у Лакруа, будет удар от ворот «Ливерпуля».

16' Рио Нгумоа пробил с края штрафной «Пэлас», мяч рядом с дальним верхним углом ворот Бенитеса пролетел.

15' Общий темп игры средний, внимательно оба коллектива в обороне действуют в начале матча.

12' Позиционная «Пэлас», выдержав стартовый натиск хозяев гости перешли в атаку.

11' Подача со штрафного к воротам «Ливерпуля» Борны Соса, удалось отбиться хозяевам.

08' Моррисон добрался до мяча в пределах штрафной «Пэлас», не получилось качественно пробить, мяч выше ворот пролетел.

06' Позиционная атака «Ливерпуля», придавили хозяева гостей к собственной штрафной.

04' Мак Аллистер сделал подачу в штрафную «Пэлас», вратарь гостей Вальтер Бенитес уверенно на выходе руками мяч забрал.

03' Эндо выдал обостряющую передачу, после которой защитнику «Пэлас» пришлось мяч на угловой выбивать.

01' Уилл Хьюз получил повреждение в верховом единоборстве, медики «Пэлас» выбежали на поле чтобы оказать ему помощь.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Кристал Пэлас».

До матча

22:43 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:35 Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, вмещающем 61 276 зрителей.

22:25 Главным судьей матча будет Крейг Поусон.

Стартовые составы команд

«Ливерпуль»: Вудман, Рэмси, Гомес, Робертсон, Керкез, Моррисон, Мак Аллистер, Эндо, Ньони, Нгумоа, Кьеза.

«Кристал Пэлас»: Бенитес, Гехи, Лакруа, Соса, Канво, Муньос, Хьюз, Камада, Сарр, Пино, Нкетиа.

«Ливерпуль»

«Мерсисайдцы» начали свой путь в Кубке английской лиги с 1/16 финала. На этой стадии «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:1, забив победный гол на 85-й минуте. В нынешнем сезоне АПЛ команда стартовала не лучшим образом, занимая 7-е место в лиге с 15-ю очками в активе. «Ливерпуль» отстает от лидерства в чемпионате на 7 пунктов. В прошлом поединке «мерсисайдцы» неожиданно уступили «Брентфорду» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 60-й минуте. До этого «Ливерпуль» разгромил «Айнтрахт» (5:1) в Лиге чемпионов. В последних 6-и поединках во всех турнирах команда проиграла 5 раз при одной победе. За этот отрезок «Ливерпуль» пропустил 11 голов при 10-и пропущенных.

У «Ливерпуля» продолжается неприятная серия неудач, в которой команда потеряла много очков в АПЛ, но в Кубке английской лиги «мерсисайдцы» все еще могут пошуметь. У «Ливерпуля» также не лучшим образом сезон начал Мохамед Салах, который в прошлом сезоне был все рекорды по результативности. За 9 матчей в нынешнем сезоне египтянин забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи. В связи с травмами не помогут команде Алиссон, Байчетич, Чэмберс, Фримпонг, Леони и Скэнлон.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» также стартовали в Кубке лиги со стадии 1/16 финала, где команда не без труда обыграла «Миллуол» со счетом 2:1, победив в серии пенальти (4:2). «Кристал Пэлас» также неплохо выступает в чемпионате Англии, располагаясь на 10-й строчке в таблице с 13-ю очками в активе и отставая от еврокубков на 3 балла. В прошлом туре АПЛ «Кристал Пэлас» уступил «Арсеналу» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 39-й минуте. До этого команда проиграла «АЕК Ларнаке» в Лиге конференций с таким же счетом. «Кристал Пэлас» не может победить во всех турнирах на протяжении 4-х последних матчей. За этот период команда трижды проиграла и однажды сыграла вничью.

«Кристал Пэлас» чуть пробуксовывает в последнее время, но команда отлично выступает в Кубке страны. В прошлом году «орлы» и вовсе стали обладателями трофея. В последних 2-х очных встречах «Кристал Пэлас» обыгрывал «Ливерпуль» (3:2 и 2:1). Сможет ли команда не сей раз одолеть «мерсисайдцев»? На чужом поле это будет сделать гораздо сложнее... В связи с травмами не помогут команде в отчетной встрече Дукоре и Кпофа.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча. В рамках АПЛ на поле «Селхерст Парка» победил «Ливерпуль» 1:0, а на «Энфилде» команды сыграли 1:1. В нынешнем сезоне команды разыграли Суперкубок Англии, основное время закончилось со счетом 2:2, а в серии пенальти победил «Кристал Пэлас» 3:2. Так же команды встретились в 6-ом туре АПЛ, тогда «Кристал Пэлас» победил со счётом 2:1.

За всю историю команды сыграли 69 матчей. В 38 играх победил «Ливерпуль», в 16 «Кристал Пэлас», оставшиеся 15 матчей завершились вничью.

