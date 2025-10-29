«Ливерпуль» встретится с «Кристал Пэлас» в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Поединок пройдет 29 октября и начнется в 22:45 по мск.
«Ливерпуль»
Путь к 1/8 финала: «Мерсисайдцы» начали свой путь в Кубке английской лиги с 1/16 финала. На этой стадии «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:1, забив победный гол на 85-й минуте.
В нынешнем сезоне АПЛ команда стартовала не лучшим образом, занимая 7-е место в лиге с 15-ю очками в активе. «Ливерпуль» отстает от лидерства в чемпионате на 7 пунктов.
Последние матчи: В прошлом поединке «мерсисайдцы» неожиданно уступили «Брентфорду» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 60-й минуте. До этого «Ливерпуль» разгромил «Айнтрахт» (5:1) в Лиге чемпионов.
В последних 6-и поединках во всех турнирах команда проиграла 5 раз при одной победе. За этот отрезок «Ливерпуль» пропустил 11 голов при 10-и пропущенных.
Не сыграют: Алиссон, Байчетич, Чэмберс, Фримпонг, Леони и Скэнлон (у всех — травмы).
Состояние команды: У «Ливерпуля» продолжается неприятная серия неудач, в которой команда потеряла много очков в АПЛ, но в Кубке английской лиги «мерсисайдцы» все еще могут пошуметь.
У «Ливерпуля» также не лучшим образом сезон начал Мохамед Салах, который в прошлом сезоне был все рекорды по результативности. За 9 матчей в нынешнем сезоне египтянин забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.
«Кристал Пэлас»
Путь к 1/8 финала: «Орлы» также стартовали в Кубке лиги со стадии 1/16 финала, где команда не без труда обыграла «Миллуол» со счетом 2:1, победив в серии пенальти (4:2).
«Кристал Пэлас» также неплохо выступает в чемпионате Англии, располагаясь на 10-й строчке в таблице с 13-ю очками в активе и отставая от еврокубков на 3 балла.
Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «Кристал Пэлас» уступил «Арсеналу» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 39-й минуте. До этого команда проиграла «АЕК Ларнаке» в Лиге конференций с таким же счетом.
«Кристал Пэлас» не может победить во всех турнирах на протяжении 4-х последних матчей. За этот период команда трижды проиграла и однажды сыграла вничью.
Не сыграют: Дукоре и Кпофа (у обоих — травмы).
Состояние команды: «Кристал Пэлас» чуть пробуксовывает в последнее время, но команда отлично выступает в Кубке страны. В прошлом году «орлы» и вовсе стали обладателями трофея.
В последних 2-х очных встречах «Кристал Пэлас» обыгрывал «Ливерпуль» (3:2 и 2:1). Сможет ли команда не сей раз одолеть «мерсисайдцев»? На чужом поле это будет сделать гораздо сложнее...
Статистика для ставок
- «Ливерпуль» проиграл 5 раз в последних 6-и встречах во всех турнирах
- «Кристал Пэлас» не может победить на протяжении 4-х матчей
- В последних 2-х встречах «Кристал Пэлас» непременно обыгрывал «Ливерпуль»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 1.60, победа «Кристал Пэлас» — 5.00, ничья — за 4.50.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.58 и 2.40 соответственно.
Прогноз: Можно предположить, что «Кристал Пэлас» попытается начать активно и забьет 1-й гол в матче.
Ставка: «Кристал Пэлас» забьет 1-й гол за 2.85.
Прогноз: «Кристал Пэлас» воспользуется неудачным периодом «Ливерпуля». «Орлы» создадут проблемы сопернику.
Ставка: Победа «Кристал Пэлас» с форой (+1) за 1.85.