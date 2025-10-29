Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о состоянии травмированных футболистов команды.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Ребята, которые уделяют много времени тренировкам, должны быть готовы показать мне, себе и команде, что полностью восстановились, а также обладают необходимыми навыками. Абдукодир Хусанов готов сыграть несколько минут завтра, а Родри всё ещё нет.

На сегодняшний день мы не знаем, когда он будет готов на 100%. Сейчас он с нами тренируется частично. После тех травм, которые он получил, включая эту мышечную, нам нужно быть ещё более осторожными в этом плане.

Эрлинга Холанна я ещё не видел, но это был ушиб, и с каждым днём ему становится лучше. Мы потренируемся сегодня днём и посмотрим, как он себя будет чувствовать», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.