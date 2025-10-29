Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини назвал особенности полузащитника команды Матвея Кисляка.

Матвей Кисляк
Матвей Кисляк globallookpress.com

«Его главное отличие от всех — ментальность и психология.  Кисляк очень молод, но у него всё очень чётко в голове.  Да, конечно, Матвей прекрасно играет в футбол, очень умный игрок.  Однако не это главное.

К нам приехал диетолог — Кисляк сразу же подошёл к нему и попросил: "Работай со мной отдельно, я хочу улучшаться".  В тренажёрном зале он самый активный.  С массажей и восстановления он выходит последним.  Я не хочу говорить о его футбольных качествах, сейчас не об этом.  А вот… голова...  В этом он действительно топ!  Матвей ― потрясающий.  Возможно, в техническом плане он чуть уступает тому же Облякову — он тоньше, но преимущества на поле Кисляк добивается за счёт головы, а не техники.  В каждом матче он успешен, даже если конкретно для себя он проводит не самую хорошую игру.  В каждой встрече он выдаёт 105% от своих возможностей.  У команды мало что получалось в играх с "Сочи" и "Ростовом", однако Кисляк брал на себя, старался руководить игрой.  Он играет только на благо команды.  Если Матвей так продолжит — будет выдавать не 105%, а 110%.  Кисляк — игрок-мечта для тренера», — приводит слова Челестини «Чемпионат».