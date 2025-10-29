29 октября «Арсенал» в Лондоне примет «Брайтон» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

«Арсенал» набрал прекрасную форму. У команды Микеля Артеты уже 7 побед подряд и вкуса поражений она не знает уже 10 игр. «Канониры» в последних матчах обыграли «Фулхэм» (1:0) и разгромили «Атлетико» (4:0). Последние 5 поединков «красно-белые» выиграли всухую.

«Брайтон» также в неплохой форме, несмотря на его недавнее поражение 2:4 от МЮ в АПЛ. Помимо этого гости могут похвастаться победами над «Ньюкаслом» и «Челси», а в этот раунд турнира «курортники» прошли благодаря разгрому «Барнсли» со счетом 6:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 1.55 на победу «Арсенала» и 5.90 на победу «Брайтона», на проход команд в следующий раунд цифры составляют 1.30 и 3.70.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

Искусственный интеллект считает, что «Арсенал» победит со счетом 2:0.

Трансляция матча

