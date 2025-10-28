После поражения в мадридском «Класико» (1:2) на «Сантьяго Бернабеу» руководство «Барселоны» выразило обеспокоенность поведением 18-летнего вингера Ламина Ямаля вне поля.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Накануне матча 10-го тура Ла Лиги футболист в эфире стрима Kings League — медиафутбольной лиги, связанной с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой, — заявил, что «Реал» «жульничает и жалуется». Эти слова вызвали резонанс внутри клуба: по данным Diario Sport, в каталонской команде сочли, что Ямаль «перешел черту».

Источники утверждают, что подобные комментарии стали дополнительной мотивацией для игроков «Реала». Сообщается, что сразу несколько футболистов «сливочных» попросили тренерский штаб дать им возможность играть именно на левом фланге — чтобы напрямую противостоять Ямалю и «ответить на поле».

В связи с этим «Барселона» совместно с агентом футболиста, Жорже Мендешем, решила усилить контроль за публичной активностью молодого таланта. Цель — избежать провокационных заявлений, которые могут подогревать ненужную напряженность, а также защитить Ямаля от излишнего внимания к его личной жизни