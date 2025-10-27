«Сочи» в гостях обыграл «Ахмат» (4:2) в матче 13-го тура российской Премьер-лиги.

Фрагмент матча t.me/akhmatgrozny

У гостей дублем отметился Михаил Игнатов, который забил свои голы на 36-й и 66-й минутах.

Еще по голу записали на свой счет Игнасио Сааведра на 16-й минуте и Дмитрий Васильев на 76-й минуте.

В составе «Ахмата» дубль оформил Максим Самородов, отличившись на 59-й и 90+2-й минутах.

Результат матча Ахмат Грозный 3:4 Сочи Сочи 1:0 Максим Самородов 59' 2:0 Максим Самородов 90+2'

Статистика матча 5 Удары в створ 5 10 Удары мимо 3 65% Владение мячом 35% 7 Угловые удары 3 8 Фолы 11

После этого матча «Сочи» занимает 15-е место в таблице РПЛ с 8-ю очками в активе. «Ахмат» — на 9-й строчке с 16-ю баллами.