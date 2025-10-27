«Сочи» в гостях обыграл «Ахмат» (4:2) в матче 13-го тура российской Премьер-лиги.
У гостей дублем отметился Михаил Игнатов, который забил свои голы на 36-й и 66-й минутах.
Еще по голу записали на свой счет Игнасио Сааведра на 16-й минуте и Дмитрий Васильев на 76-й минуте.
В составе «Ахмата» дубль оформил Максим Самородов, отличившись на 59-й и 90+2-й минутах.
Результат матча
АхматГрозный3:4СочиСочи
1:0 Максим Самородов 59' 2:0 Максим Самородов 90+2'
После этого матча «Сочи» занимает 15-е место в таблице РПЛ с 8-ю очками в активе. «Ахмат» — на 9-й строчке с 16-ю баллами.