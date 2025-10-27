«Бетис» и «Атлетико» Мадрид встретятся в матче 10-го тура испанской Примеры, который состоится 27 октября на «Эстадио де-ла-Картуха» в Севилье. Начало в 23:00 мск.
«Бетис» попытается продлить свою 8-матчевую беспроигрышную серию, которую команда так бережно набирала, выступая на два турнира. Напомним, что «бело-зеленые» играют в Лиге Европы, где со старта сезона одержали одну победу и сыграли дважды вничью. В Примере севильцы также показывали неплохие результаты. В последних турах хозяева обыграли «Эспаньол» и разошлись ничьей с «Вильярреалом».
«Атлетико» будет злым после разгромного фиаско от «Арсенала» в Лиге чемпионов. При этом в чемпионате Испании команда Симеоне остается непобедимой со второго тура. В последних турах «матрасники» обыграли «Реал» и «Осасуну», а также сыграли вничью с «Сельтой».
В таблице команды соседи. «Бетис» идет 6-м, «Атлетико» 5-м и оба имеют по 16 очков. Победитель поднимется на 4-е место в зону Лиги чемпионов.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 3.35 на победу «Бетиса» и 2.23 на победу «Атлетико».
- Эксперты LiveSport предложили прогноз с коэффициентом 2.19.
- Искусственный интеллект полагает, что «Бетис» одержит победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
