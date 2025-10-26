Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оценил игру своей команды в матче 13-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0).

Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара» globallookpress.com

«Очень сложная игра. Первый тайм был получше второго, много создавали. Чуть не хватило реализации, в некоторых моментах не хватило последнего паса. "Рубин" — очень хорошая команда, против которой сложно играть.

Насколько в плане эмоций было важно победить перед матчем со "Спартаком"? Без разницы, перед какой игрой, все матчи одинаковые, мы выходим с мыслью победить, каждый матч для нас как финал. Да, очень сложно, нужно над многим работать», — сказал Сперцян «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» располагается на 1-й позиции в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. В следующей встрече «быки» сыграют против «Спартака» 2-го ноября.