Главный тренер «Баварии» Йозуа Киммих оценил игру своей команды в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги против «Боруссии» М (3:0).

Йозуа Киммих — полузащитник «Баварии» globallookpress.com

«Это определённо была игра на терпение. Поначалу мне показалось, что "Боруссия" хотела прессинговать высоко. У них были амбициозные планы, они действовали смело и неплохо начали. Конечно, мы должны были выйти вперёд уже после первой минуты. Но красная карточка сделала игру на терпение, они изменили план и отсиживались очень глубоко. Мы знали, что должны сохранять спокойствие и терпение.

Наши 13 побед в официальных матчах на старте — не случайность, это награда за упорный труд, постоянные тренировки и чёткую структуру команды. У нас действительно хорошая команда, видно, что ребята, которые выходят на поле, сразу готовы играть. Это очень важно. Мы радуемся друг за друга, когда они забивают или отдают голевые передачи. У нас очень однородная команда, но мы не витаем в облаках. Всё дело в игре, каждый хочет самоутвердиться, но мы все делаем это ради команды», — приводит слова Киммиха официальный сайт мюнхенского клуба.

«Бавария» располагается на 1-й позиции в таблице Бундеслиги с 24 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Кельна» 29-го октября.