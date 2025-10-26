Главный тренер «Баварии» Йозуа Киммих оценил игру своей команды в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги против «Боруссии» М (3:0).

Йозуа Киммих — полузащитник «Баварии» globallookpress.com

«Это определённо была игра на терпение.  Поначалу мне показалось, что "Боруссия" хотела прессинговать высоко.  У них были амбициозные планы, они действовали смело и неплохо начали.  Конечно, мы должны были выйти вперёд уже после первой минуты.  Но красная карточка сделала игру на терпение, они изменили план и отсиживались очень глубоко.  Мы знали, что должны сохранять спокойствие и терпение.

Наши 13 побед в официальных матчах на старте — не случайность, это награда за упорный труд, постоянные тренировки и чёткую структуру команды.  У нас действительно хорошая команда, видно, что ребята, которые выходят на поле, сразу готовы играть.  Это очень важно.  Мы радуемся друг за друга, когда они забивают или отдают голевые передачи.  У нас очень однородная команда, но мы не витаем в облаках.  Всё дело в игре, каждый хочет самоутвердиться, но мы все делаем это ради команды», — приводит слова Киммиха официальный сайт мюнхенского клуба.

«Бавария» располагается на 1-й позиции в таблице Бундеслиги с 24 очками в активе.  В следующем поединке команда сыграет против «Кельна» 29-го октября.