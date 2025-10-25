Последняя команда Бундеслиги не смогла сдержать первую. «Боруссия» выстояла в первом тайме, несмотря на удаление, а после перерыва «Бавария» Венсана Компани забила трижды, оформив 13-ю победу подряд в сезоне. Следить за ходом встречи можно было с нашей онлайн-трансляцией.

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

90+7' И на этом всё! «Бавария» разгромила «Боруссию» во втором тайме после напряжённой первой половины.

90+6' Выше ворот пробил Карл с левой ноги! Чуть выше ближней девятки прошёл мяч.

90+6' Кейн потерял мяч на линии штрафной, не получилось подстроиться под удар.

90+4' Олисе навесил с углового, Ким не добрался до мяча.

90+2' Кейн пробил головой после навеса Олисе — в руки Николасу.

90+1' Лаймер пробил выше ворот на подборе.

Статистика матча 0 Удары в створ 11 1 Удары мимо 8 17 Владение мячом 83 1 Угловые удары 8 1 Офсайды 1 6 Фолы 9

90' Добавлено 7 минут! Арбитр, кажется, хочет, чтобы ещё забила «Бавария».

90' Станишич навесил на Лаймера на дальнюю штангу, сняли мяч с головы у Конрада.

89' Карл здорово обработал мяч на линии штрафной, но пас на Олисе не прошёл.

88' Гнабри навесил с левой ноги в штрафную, мяч не дошёл до Кейна.

86' Головой пробил Карл из штрафной – Николас на месте.

84' Рейна и Фрауло выходят в составе «Боруссии» вместо Штёгера и Райца.

83' У Киммиха не получился заброс на Гнабри, Эльведи перехватил.

82' У «Баварии» Станишич вышел вместо Бишофа.

80' ГОООООООООООООЛ! Третий от «Баварии»! Леннарт Карл с левой ноги блестяще пробил в левую девятку из-за штрафной! 0:3!

78' Карл не смог зацепиться за мяч на правом фланге, а потом ещё и вывалился за рекламный щит – сразу поднялся Леннарт, всё в порядке с ним.

76' У «Боруссии» вместо Онора и Нетца вышли Скалли и Ульрих, а у «Баварии» вместо Диаса — Карл.

75' В штангу пробил Штёгер с пенальти! Не реализовала отличную возможность «Боруссия»!

73' Пенальти в ворота «Баварии», а Бишоф получил жёлтую карточку за фол на Диксе!

73' Арбитр пошёл смотреть ВАР, в предыдущем эпизоде, возможно, фолил Бишоф в своей штрафной.

71' Опасно было у ворот «Баварии»! Райц перебросил Урбига, но пробить никто не смог.

69' ГООООООООООООООЛ! Ну всё, «Бавария» разошлась! Олисе блестяще разрезал оборону пасом на Геррейру — а тот пробил мимо Николаса. 0:2!

69' Кулаками на выходе сыграл Николас, подача с левого фланга не прошла.

68' Мяч попал в Лаймера после удара Кейна, и даже получилось продолжить атаку у Конрада.

66' Бишоф пробил издали – немного не попал в дальний угол.

64' ГОООООООООООООООЛ! И всё-таки забила «Бавария»! Мяч отскочил к Киммиху в центре штрафной – и капитан гостей с левой ноги уложил его в правый угол. 0:1!

63' У «Боруссии» вышел Матино вместо Табаковича.

62' Кейн забил в правую девятку из штрафной, но гол отменён, в офсайде был нападающий «Баварии»!

61' Киммих сложился и в падении пробил, Эльведи заблокировал удар.

60' Диас пробил с линии штрафной – в руки Николасу.

59' Гнабри выходит вместо Джексона.

58' Навесами пытаются игроки «Баварии» вскрыть оборону соперника, пока что отбиваются хозяева.

56' Кейн нарушил правила в штрафной, снова мяч у «Гладбаха» после корнера гостей.

55' Эльведи вынес мяч головой на угловой, Диас пытался найти Кейна в штрафной.

53' Олисе навешивал на дальнюю штангу, снова Дикс прервал передачу.

51' Диас прорвался к лицевой по левому флангу, но упустил мяч за пределы поля.

50' Дикс спас свою команду после удара Олисе! В пустой угол бил француз, защитник среагировал! А с добиванием справился Николас в красивом прыжке.

48' Рядом с девяткой пробил Олисе после скидки Кейна!

46' Второй тайм! У «Баварии» вместо Упамекано и Боэ вышли Лаймер и Геррейру.

«Боруссия» М — «Бавария» globallookpress.com

45+6' Перерыв! «Бавария» в большинстве прижимает соперника к воротам, но «Гладбах» пока что держится, хотя впереди ещё целый тайм. Отдыхаем 15 минут!

45+5' Опасно в штрафную навешивал Олисе, с ноги Кейна снял мяч Зандер.

45+4' Киммих пробил из-за штрафной, не попал в ближний угол.

45+3' У Киммиха не получилась подача, Кейн проиграл борьбу защитнику.

45+2' Олисе получил по ногам от Штёгера на углу штрафной — шанс со стандарта для «Баварии».

45' Добавлено 5 минут.

45' Мощно в дальний угол пробил Бишоф, Николас вытащил!

44' Урбиг головой сыграл на выходе и перехватил заброс на Табаковича. В стиле Нойера!

42' Не получился удар у Кейна из штрафной! Блестяще отклеился от защитника Гарри и пробил после прострела Диаса — Николас дотянулся до мяча.

42' Бишоф с левого фланга низом прострелил вдоль ворот, Николас сложился и перехватил мяч.

41' Джексон пяткой скинул на Киммиха, тому не дали пробить! Опасно было у ворот хозяев.

40' У Диаса получилась подача в створ, Николас зафиксировал мяч.

39' Диас получил жёлтую карточку – сбил Зандера в попытке контрпрессинга.

37' Табакович едва не убежал один в контратаку, но Упамекано и Урбиг помешали ему.

35' Чуть не перехватил мяч у Эльведи Джексон, не хватило нескольких сантиметров нападающему.

34' Луис Диас пытался пробить по воротам, но срезался мяч с ноги – ушёл мимо ворот.

33' Штёгер цепко сыграл в отборе на фланге, не дал Олисе пройти.

31' Издали пробил Упамекано – сильно выше ворот.

30' Джексон не обработал мяч после скидки Диаса в паре метров от ворот! Видимо, мокрый газон помешал Николасу.

29' Онора навесил с правого фланга, мяч пошёл в створ ворот, но Урбиг без проблем его забрал.

28' Рукой сыграл Упамекано, откровенно смахнул мяч защитник – жёлтая карточка.

27' Кажется, рассечение головы у Табаковича, врачи останавливают кровь прямо на поле.

25' Упамекано и Табакович столкнулись в воздухе, оба рухнули на газон после борьбы, обоим нужна помощь врачей.

24' Кейн и Джексон не успели к мячу в штрафной после навеса Луиса Диаса.

23' В центр вратарской навесил Киммих с углового, там никого из партнёров не оказалось.

22' Кейн пробил головой и попал в Райтца, угловой будет.

21' Штёгер не пожалел Олисе на фланге, откровенно сбил француза. Шанс со стандарта у гостей.

20' Мяч попал в руку Урбигу при обработке мяча, но после рикошета от колена – поэтому арбитр не стал останавливать игру.

19' Удалён с поля Кастроп! После просмотра ВАР арбитр посчитал, что фол тянул на красную — подкат и правда выглядел жутковато.

Йенс Кастроп globallookpress.com

17' На газоне Диас, а арбитр тем временем идёт смотреть повтор. Возможна красная карточка.

15' А вот и первая жёлтая карточка! Кастроп снёс Диаса в подкате прямой ногой, когда колумбиец уже успел пробросить мяч себе на ход.

14' Луис Диас пытался пробить из-за штрафной, помешал ему Кастроп.

12' Олисе забрасывал в штрафную на Кейна, перехватил Райтц.

11' Олисе отработал на своей половине поля! Догнал Штёгера на правом фланге и даже углового не дал заработать сопернику.

10' На этот раз сфолил в штрафной Кейн, не получилось опасного момента после корнера.

09' На ближнюю навесил Киммих, ещё раз мяч ушёл на угловой.

08' Эльведи головой выбил мяч на угловой после навеса Диаса.

06' Ким перехватил длинную передачу на Табаковича, из глубины шёл пас.

03' Урбиг хорошо сыграл на выходе, не дал Онора добраться до мяча.

01' Диас из отличной позиции бил по воротам, мимо!

01' «Боруссия» начала с центра, поехали!

До матча

16:45 Команды на поле! Гостевые фанаты жгут пиротехнику, всё готово к матчу Бундеслиги!

Перфоманс фанатов «Баварии» перед матчем globallookpress.com

16:30 Старт матча откладывается на 15 минут из-за погоды и пробок перед стадионом.

16:20 Холодно и дождливо сегодня в Мёнхенгладбахе, 10 градусов и сильный ливень ожидается во время матча. Командам придётся делать скидку на погоду.

16:10 Судейская бригада матча: главный арбитр — Саша Штегеманн. Помощники — Кристоф Гюнш и Фабиан Майбаум. Четвёртый судья — Флориан Экснер. ВАР — Роберт Шрёдер. Ассистент ВАР — Фредерик Ассмут.

15:40 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Боруссия» Мёнхенгладбах: Николас, Дикс, Эльведи, Энгельхардт, Нетц, Зандер, Райтц (к), Кастроп, Штёгер, Онора, Табакович. Главный тренер: Ойген Полански.

«Бавария»: Урбиг, Боэ, Упамекано, Ким, Бишоф, Киммих (к), Горетцка, Олисе, Кейн, Диас, Джексон. Главный тренер: Венсан Компани.

«Боруссия»

Для «Боруссии» это начало сезона стало худшим за последние годы. После увольнения Херардо Сеоане клуб так и не назначил постоянного тренера: обязанности исполняет Полански, при котором команда в четырёх матчах взяла лишь два очка и пропустила десять мячей.

Ситуацию осложняют кадровые потери: травмированы Робин Хак, Тим Кляйндинст, Натан Нгуму и Фабио Кьяродиа. Зато восстановились Франк Онора и Джованни Рейна, способные добавить креатива в атаке.

Проблема остаётся прежней — реализация. «Боруссия» забила всего шесть мячей и в трёх из четырёх домашних матчей не смогла поразить ворота соперников. Тем не менее Полански требует от подопечных полной самоотверженности: «Мы должны бороться за каждый метр поля. Против "Баварии" нужна страсть и смелость — иначе нас просто сметут».

«Бавария»

«Бавария» переживает один из лучших стартов в своей истории: 12 побед подряд во всех турнирах, включая победу в «Дер-Класикере» (2:1) и разгром «Брюгге» (4:0) в Лиге чемпионов. Команда установила европейский рекорд — ни один клуб из топ-5 лиг не начинал сезон с 12 побед подряд.

Винсент Компани, несмотря на фантастическую серию, сохраняет спокойствие: «Это не "первый против последнего", а матч двух исторических клубов. Мы думаем не о рекордах, а только о трёх очках».

В отсутствии Мусиалы, Дэвиса и Ито команда не теряет темпа: Майкл Олисе и Луис Диас в прекрасной форме, а Гарри Кейн продолжает разрывать в каждом матче. На воротах в этот раз сыграет Йонас