«Бавария» одержала победу над «Боруссией» М (3:0) в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги.

Фрагмент матча globallookpress.com

У гостей голы записали на свой счет Йозуа Киммих на 64-й минуте, Рафаэл Геррейру на 69-й и Ленарт Карл на 81-й минуте.

Результат матча Боруссия М Мёнхенгладбах 0:3 Бавария Мюнхен 0:1 Йозуа Киммих 64' 0:2 Рафаэл Геррейру 69' 0:3 Леннарт Карл 81' 1:3 Адам Букса 89' 1:4 Конан Н’Дри 90+6' Боруссия М: Мориц Николас, Нико Эльведи, Кевин Дикс, Лука Нец ( Лукас Улльрих 76' ), Йенс Кастроп, Филипп Зандер, Янник Энгельгардт, Кевин Штёгер ( Джованни Рейна 84' ), Рокко Райтц ( Оскар Фрауло 84' ), Франк Онора ( Джозеф Скалли 75' ), Харис Табакович ( Суто Матино 63' ) Бавария: Йонас Урбиг, Йозуа Киммих, Ким Мин Джэ, Деотшанкюль Юпамекано ( Рафаэл Геррейру 46' ), Саша Боэ ( Конрад Лаймер 46' ), Луис Диас ( Леннарт Карл 76' ), Майкл Олисе, Леон Горецка, Том Бишоф ( Йосип Штанишич 82' ), Николас Джексон ( Серж Гнабри 59' ), Гарри Кейн Жёлтые карточки: Деотшанкюль Юпамекано 28' (Бавария), Луис Диас 38' (Бавария), Том Бишоф 74' (Бавария) Красная карточка: Йенс Кастроп 19' (Боруссия М)

Статистика матча 0 Удары в створ 11 1 Удары мимо 8 17 Владение мячом 83 1 Угловые удары 8 1 Офсайды 1 6 Фолы 9

После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 24 очками в активе. «Боруссия» М — на последней 18-й позиции с 3 баллами.