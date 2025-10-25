«Бавария» одержала победу над «Боруссией» М (3:0) в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги.
У гостей голы записали на свой счет Йозуа Киммих на 64-й минуте, Рафаэл Геррейру на 69-й и Ленарт Карл на 81-й минуте.
Результат матча
Боруссия ММёнхенгладбах0:3БаварияМюнхен
0:1 Йозуа Киммих 64' 0:2 Рафаэл Геррейру 69' 0:3 Леннарт Карл 81' 1:3 Адам Букса 89' 1:4 Конан Н’Дри 90+6'
Боруссия М: Мориц Николас, Нико Эльведи, Кевин Дикс, Лука Нец (Лукас Улльрих 76'), Йенс Кастроп, Филипп Зандер, Янник Энгельгардт, Кевин Штёгер (Джованни Рейна 84'), Рокко Райтц (Оскар Фрауло 84'), Франк Онора (Джозеф Скалли 75'), Харис Табакович (Суто Матино 63')
Бавария: Йонас Урбиг, Йозуа Киммих, Ким Мин Джэ, Деотшанкюль Юпамекано (Рафаэл Геррейру 46'), Саша Боэ (Конрад Лаймер 46'), Луис Диас (Леннарт Карл 76'), Майкл Олисе, Леон Горецка, Том Бишоф (Йосип Штанишич 82'), Николас Джексон (Серж Гнабри 59'), Гарри Кейн
Жёлтые карточки: Деотшанкюль Юпамекано 28' (Бавария), Луис Диас 38' (Бавария), Том Бишоф 74' (Бавария)
Красная карточка: Йенс Кастроп 19' (Боруссия М)
После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 24 очками в активе. «Боруссия» М — на последней 18-й позиции с 3 баллами.