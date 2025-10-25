Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим оценил игру своей команды в матче 9-го тура английской Премьер-лиги против «Брайтона» (4:2).

Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»
«Хорошие ощущения.  Три очка дома.  Мы хорошо играли, а в конце страдали — в какой-то степени по своей вине.  Наши игроки делали все.  Они были подвижны, играли с мячом, выбивали, когда было необходимо.  Хорошая игра.

"Брайтон" — талантливая команда, хорошо работающая с мячом.  Она воспользовалась полученным в конце импульсом и взяла игру под контроль, но мы учимся реагировать на плохие моменты.  Сегодня мы снова это сделали.

После третьего гола шум на стадионе стал необычным, я впервые услышал этот звук, ощутил эту атмосферу.  Хороший момент.

Сегодня надо насладиться победой, но завтра нужно готовиться к новой игре.  Если взглянуть на таблицу, одна неделя может все изменить.  Порой очень сложно получить хорошие эмоции в нашем клубе, так что нам нужно испытывать страх возвращения (плохих результатов).  Можно обладать всеми талантами мира, но если в этой лиге ты не бьешься, то шансов у тебя нет», — сказал Аморим Sky Sports.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» располагается на 4-й позиции в таблице АПЛ с 16-ю очками в активе.  В следующей встрече «красные дьяволы» сыграют против «Ноттингем Форест» 1-го ноября.