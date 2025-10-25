«Манчестер Юнайтед» одолел «Брайтон» (4:2) в матче 9-го тура английской Премьер-лиги.

В составе «красных дьяволов» голами отметились Брайан Мбемо на 61-й минуте. Дублем отметился Брайан Мбемо, отличившись на 61-й и 90+7-й минутах.

У «Брайтона» голы записали на свой счет Дэнни Уэлбек на 74-й минуте и Харалампос Костулас на 90+2-й минуте.

Результат матча Манчестер Юнайтед Манчестер 3:2 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув 1:0 Матеус Кунья 24' 2:0 Каземиро 34' 3:0 Брайан Мбемо 61' 3:1 Дэнни Уэлбек 74' 3:2 Хараламбос Костулас 90+2' Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Лени Йоро, Маттейс де Лигт, Люк Шоу ( Эйден Хевен 65' ), Диогу Далот, Каземиро ( Кобби Майну 70' ), Бруну Фернандеш, Амад Диалло ( Патрик Доргу 70' ), Брайан Мбемо, Матеус Кунья ( Мануэль Угарте 81' ), Беньямин Шешко ( Джошуа Зиркзее 82' ) Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Максим Де Кёйпер ( Tom Watson 59' ), Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке, Янкуба Минте, Ферди Кадиоглу, Ясин Аяри ( Диего Гомес 59' ), Карлос Балеба ( Джеймс Милнер 60' ), Матс Виффер ( Стефанос Цимас 87' ), Дэнни Уэлбек, Жоржиньо Рюттер ( Хараламбос Костулас 79' ) Жёлтые карточки: Патрик Доргу 72', Беньямин Шешко 81' — Карлос Балеба 41', Ферди Кадиоглу 90+4'

Статистика матча 7 Удары в створ 5 3 Удары мимо 7 43 Владение мячом 57 1 Угловые удары 6 2 Офсайды 2 4 Фолы 13

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 16-ю очками в активе. «Брайтон» располагается на 11-й позиции (12 баллов).