«Манчестер Юнайтед» одолел «Брайтон» (4:2) в матче 9-го тура английской Премьер-лиги.
В составе «красных дьяволов» голами отметились Матеус Кунья на 24-й минуте и Каземиро на 34-й минуте. Дублем отметился Брайан Мбемо, отличившись на 61-й и 90+7-й минутах.
У «Брайтона» голы записали на свой счет Дэнни Уэлбек на 74-й минуте и Харалампос Костулас на 90+2-й минуте.
Результат матча
Манчестер ЮнайтедМанчестер3:2Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув
1:0 Матеус Кунья 24' 2:0 Каземиро 34' 3:0 Брайан Мбемо 61' 3:1 Дэнни Уэлбек 74' 3:2 Хараламбос Костулас 90+2'
Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Лени Йоро, Маттейс де Лигт, Люк Шоу (Эйден Хевен 65'), Диогу Далот, Каземиро (Кобби Майну 70'), Бруну Фернандеш, Амад Диалло (Патрик Доргу 70'), Брайан Мбемо, Матеус Кунья (Мануэль Угарте 81'), Беньямин Шешко (Джошуа Зиркзее 82')
Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Максим Де Кёйпер (Tom Watson 59'), Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке, Янкуба Минте, Ферди Кадиоглу, Ясин Аяри (Диего Гомес 59'), Карлос Балеба (Джеймс Милнер 60'), Матс Виффер (Стефанос Цимас 87'), Дэнни Уэлбек, Жоржиньо Рюттер (Хараламбос Костулас 79')
Жёлтые карточки: Патрик Доргу 72', Беньямин Шешко 81' — Карлос Балеба 41', Ферди Кадиоглу 90+4'
После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 16-ю очками в активе. «Брайтон» располагается на 11-й позиции (12 баллов).