«Енисей» обыграл в гостях ульяновскую «Волгу» в матче 14-го тура Первой лиги — 4:2.
У хозяев голами отметились Евгений Воронин (16') и Андрей Костин (72').
В составе гостей дубль на счету Астемира Хашкулова (38' и 50'). Еще по мячу забили Андреа Чуканов (45+2') и Лука Раткович (89').
Результат матча
Волга УлУльяновск2:4ЕнисейКрасноярск
1:0 Евгений Воронин 16' 1:1 Khashkulov A. 38' пен. 1:2 Андреа Чуканов 45+2' 1:3 Khashkulov A. 50' 2:3 Андрей Костин 72' 2:4 Ratkovic L. 89'
Волга Ул: Алексей Кеняйкин, Константин Ковалев (Gutsa A. 64'), Камиль Ибрагимов, Айдар Хабибуллин, Олег Красильниченко (Дмитрий Рахманов 87'), Евгений Воронин, Руслан Шагиахметов, Uridia G., Gershun I. (Kamenshchikov D. 46'), Umnikov M. (Андрей Костин 65'), Novikov D. (Murza A. 65')
Енисей: Егор Шамов, Артём Гюрджан, Эмерсон, Ян Цесь, Александр Масловский, Андреа Чуканов, Амир Батырев, Артур Гилязетдинов, Артём Погосов (Андрей Мазурин 25'), Александр Надольский (Александр Канаплин 73'), Khashkulov A. (Ogienko R. 73')
Жёлтая карточка: Umnikov M. 37' (Волга Ул)
«Енисей» с 14 очками поднялся на 13-м месте в Первой лиге, «Волга» с 12 баллами опустилась на 15-ю строчку в турнирной таблице.