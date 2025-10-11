«Енисей» обыграл в гостях ульяновскую «Волгу» в матче 14-го тура Первой лиги — 4:2.

У хозяев голами отметились Евгений Воронин (16') и Андрей Костин (72').

В составе гостей дубль на счету Астемира Хашкулова (38' и 50'). Еще по мячу забили Андреа Чуканов (45+2') и Лука Раткович (89').

Результат матча Волга Ул Ульяновск 2:4 Енисей Красноярск 1:0 Евгений Воронин 16' 1:1 Khashkulov A. 38' пен. 1:2 Андреа Чуканов 45+2' 1:3 Khashkulov A. 50' 2:3 Андрей Костин 72' 2:4 Ratkovic L. 89' Волга Ул: Алексей Кеняйкин, Константин Ковалев ( Gutsa A. 64' ), Камиль Ибрагимов, Айдар Хабибуллин, Олег Красильниченко ( Дмитрий Рахманов 87' ), Евгений Воронин, Руслан Шагиахметов, Uridia G., Gershun I. ( Kamenshchikov D. 46' ), Umnikov M. ( Андрей Костин 65' ), Novikov D. ( Murza A. 65' ) Енисей: Егор Шамов, Артём Гюрджан, Эмерсон, Ян Цесь, Александр Масловский, Андреа Чуканов, Амир Батырев, Артур Гилязетдинов, Артём Погосов ( Андрей Мазурин 25' ), Александр Надольский ( Александр Канаплин 73' ), Khashkulov A. ( Ogienko R. 73' ) Жёлтая карточка: Umnikov M. 37' (Волга Ул)

Статистика матча 54% Владение мячом 46% 4 Угловые удары 7

«Енисей» с 14 очками поднялся на 13-м месте в Первой лиге, «Волга» с 12 баллами опустилась на 15-ю строчку в турнирной таблице.