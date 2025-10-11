«Арсенал» и «Торпедо» сыграли вничью в матче 14-го тура Первой лиги — 2:2.
Голами в составе хозяев отличились Александр Пуцко (45+2') и Алан Цараев (46'). У гостей забили Алексей Каштанов и Владислав Шитов на 35-й и 65-й минутах соответственно.
Результат матча
Арсенал ТулаТула2:2ТорпедоМосква
0:1 Алексей Каштанов 35' 1:1 Александр Пуцко 45+2' 2:1 Алан Цараев 46' 2:2 Владислав Шитов 63'
Арсенал Тула: Penchikov D., Александр Пуцко, Кирилл Большаков, Алексей Бердников, Bogdanets K. (Obryvkov S. 79'), Алан Цараев, Тигран Аванесян (Никита Раздорских 79'), Александр Трошечкин, Резиуан Мирзов (Данил Липовой 64'), Амур Калмыков (Максим Максимов 64'), Melikhov A.
Торпедо: Егор Бабурин, Глеб Шевченко, Егор Данилкин, Сергей Бородин, Боян Роганович, Олег Кожемякин (Александр Орехов 46'), Марио Чурич (Артур Галоян 61'), Александр Ломакин (Dunay V. 76'), Владислав Шитов, Алексей Каштанов (Bakic D. 86'), Александр Чупаев (Александр Юшин 76')
«Арсенал» с 16 очками остался на 11-м месте, «Торпедо» с 10 баллами поднялся на 16-ю строчку в турнирной таблице.