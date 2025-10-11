«Арсенал» и «Торпедо» сыграли вничью в матче 14-го тура Первой лиги — 2:2.

Голами в составе хозяев отличились Александр Пуцко (45+2') и Алан Цараев (46'). У гостей забили Алексей Каштанов и Владислав Шитов на 35-й и 65-й минутах соответственно.

Результат матча Арсенал Тула Тула 2:2 Торпедо Москва 0:1 Алексей Каштанов 35' 1:1 Александр Пуцко 45+2' 2:1 Алан Цараев 46' 2:2 Владислав Шитов 63' Арсенал Тула: Penchikov D., Александр Пуцко, Кирилл Большаков, Алексей Бердников, Bogdanets K. ( Obryvkov S. 79' ), Алан Цараев, Тигран Аванесян ( Никита Раздорских 79' ), Александр Трошечкин, Резиуан Мирзов ( Данил Липовой 64' ), Амур Калмыков ( Максим Максимов 64' ), Melikhov A. Торпедо: Егор Бабурин, Глеб Шевченко, Егор Данилкин, Сергей Бородин, Боян Роганович, Олег Кожемякин ( Александр Орехов 46' ), Марио Чурич ( Артур Галоян 61' ), Александр Ломакин ( Dunay V. 76' ), Владислав Шитов, Алексей Каштанов ( Bakic D. 86' ), Александр Чупаев ( Александр Юшин 76' )

Статистика матча 58% Владение мячом 42% 1 Угловые удары 2

«Арсенал» с 16 очками остался на 11-м месте, «Торпедо» с 10 баллами поднялся на 16-ю строчку в турнирной таблице.