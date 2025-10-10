Форвард «Лилля» Оливье Жиру ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную Франции.

Оливье Жиру globallookpress.com

«У меня нет желания возвращаться, мне оказали огромную честь. Чтобы вернуть меня, нужна настоящая бойня. Сейчас хватает пяти нападающих, и тренер меня не зовёт. Он понимает, что я перевернул страницу. Если нужно помочь во время матча, не в моём стиле отказываться от этого, даже несмотря на то, что я объявил о завершении карьеры. Чтобы помочь, я могу это сделать», — приводит слова 39-летнего Жиру RMC Sport.

Напомним, что Жиру является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. В его активе 57 голов.