Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал критику полузащитника команды Френки де Йонга в адрес решения провести матч 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» на стадионе «Хард Рок» в Майами.

Жоан Лапорта globallookpress.com

«УЕФА и Ла Лига согласились с этим. Мы будем играть там, где нам скажут. У каждого есть св мнение, и я уважаю его. Барса будет играть в Майами. Для нас США — это развивающийся рынок, он очень важен. Во время летних туров мы заключили ряд соглашений о сотрудничестве. Эта игра поможет нам укрепить его», — заявил президент Sport.es.

Нидерландец ранее выразил недовольство переносом домашней игры клуба за океан, назвав это ущемлением интересов болельщиков и игроков. Отмечается, что участие в матче в США принесет каждому из испанских клубов от 5 до 6 миллионов евро.