Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал критику полузащитника команды Френки де Йонга в адрес решения провести матч 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» на стадионе «Хард Рок» в Майами.

Жоан Лапорта
Жоан Лапорта globallookpress.com

«УЕФА и Ла Лига согласились с этим.  Мы будем играть там, где нам скажут.  У каждого есть св мнение, и я уважаю его.  Барса будет играть в Майами.  Для нас США — это развивающийся рынок, он очень важен.  Во время летних туров мы заключили ряд соглашений о сотрудничестве.  Эта игра поможет нам укрепить его», — заявил президент Sport.es.

Нидерландец ранее выразил недовольство переносом домашней игры клуба за океан, назвав это ущемлением интересов болельщиков и игроков.  Отмечается, что участие в матче в США принесет каждому из испанских клубов от 5 до 6 миллионов евро.