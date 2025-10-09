Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу двух подряд поражений своего клуба и выразил поддержку главному тренеру Хансу-Дитеру Флику.

«Мы воодушевлены, продолжаем верить в команду и в Ханси Флика. Деку сделал несколько очень точных заявлений, сказав, что у нас очень конкурентоспособная команда при условии, что мы будем усердно работать.

Два прошлых матча были неудачными. Мы сыграли не так, как хотели, но нужно помнить, что у нас много травмированных игроков. Мы выиграли три титула в прошлом сезоне — никто не хочет расслабляться.

В прошлом сезоне мы проявили невероятную жажду побед, желание хорошо играть и быть хорошо подготовленной командой. В этом сезоне нужно это же сохранить», — сказал Лапорта Diario Sport.

Каталонский клуб уступил «ПСЖ» (1:2) в Лиге чемпионов и «Севилье» (1:4) в Ла Лиге.