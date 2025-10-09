Англия одержала победу над Уэльсом (3:0) в рамках товарищеского противостояния.

У хозяев голы записали на свой счет Морган Роджерс на 3-й минуте, Олли Уоткинс на 11-й и Букайо Сака на 20-й минуте.

Результат матча

Англия Лондон 3:0 Уэльс Кардифф

1:0 Морган Роджерс 3' 2:0 Олли Уоткинс 11' 3:0 Букайо Сака 20'

Англия: Джордан Пикфорд, Эзри Конса, Джон Стоунс ( Майлс Льюис-Скелли 80' ), Марк Гехи, Джед Спенс, Эллиот Андерсон ( Джордан Хендерсон 70' ), Деклан Райс ( Морган Гиббз-Уайт 70' ), Букайо Сака ( Рубен Лофтус-Чик 70' ), Морган Роджерс ( Джаррод Боуэн 70' ), Энтони Гордон, Олли Уоткинс ( Маркус Рашфорд 46' )

Уэльс: Карл Дарлоу, Бен Дэвис ( Josh Sheehan 64' ), Джо Родон, Неко Уильямс ( Ronan Kpakio 64' ), Дэвид Брукс, Гарри Уилсон ( Крис Мепэм 64' ), Бреннан Джонсон ( Марк Харрис 76' ), Этан Ампаду ( Джордан Джеймс 64' ), Джей Дасилва, Киффер Мур ( Льюис Каумас 76' ), Лиам Каллен

Жёлтые карточки: Марк Гехи 34', Джед Спенс 72' — Неко Уильямс 27'