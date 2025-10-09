Англия одержала победу над Уэльсом (3:0) в рамках товарищеского противостояния.
У хозяев голы записали на свой счет Морган Роджерс на 3-й минуте, Олли Уоткинс на 11-й и Букайо Сака на 20-й минуте.
Результат матча
АнглияЛондон3:0УэльсКардифф
1:0 Морган Роджерс 3' 2:0 Олли Уоткинс 11' 3:0 Букайо Сака 20'
Англия: Джордан Пикфорд, Эзри Конса, Джон Стоунс (Майлс Льюис-Скелли 80'), Марк Гехи, Джед Спенс, Эллиот Андерсон (Джордан Хендерсон 70'), Деклан Райс (Морган Гиббз-Уайт 70'), Букайо Сака (Рубен Лофтус-Чик 70'), Морган Роджерс (Джаррод Боуэн 70'), Энтони Гордон, Олли Уоткинс (Маркус Рашфорд 46')
Уэльс: Карл Дарлоу, Бен Дэвис (Josh Sheehan 64'), Джо Родон, Неко Уильямс (Ronan Kpakio 64'), Дэвид Брукс, Гарри Уилсон (Крис Мепэм 64'), Бреннан Джонсон (Марк Харрис 76'), Этан Ампаду (Джордан Джеймс 64'), Джей Дасилва, Киффер Мур (Льюис Каумас 76'), Лиам Каллен
Жёлтые карточки: Марк Гехи 34', Джед Спенс 72' — Неко Уильямс 27'
В следующем матче Англия встретится с Латвией 14-го октября. Уэльс сыграет против Бельгии 13-го числа.