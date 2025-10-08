Саудовская Аравия одержала волевую победу над Индонезией в матче 1-го тура четвертого этапа азиатской квалификации ЧМ-2026 — 3:2.

Фирас Аль Буракан globallookpress.com

Индонезийцы открыли счет на 11-й минуте после реализованного пенальти Кевином Диксом.

Уже на 17-й минуте саудовцы восстановили равновесие усилиями Салеха Абу Аль Шамата, а на 34-й минуте Фирас Аль Буракан вывел свою команду вперед. Он же оформил дубль на 62-й минуте.

Но последнее слово осталось за Индонезией — Дикс во второй раз реализовал пенальти на 88-й минуте игры, установив окончательный счет в матче.

Саудовская Аравия возглавила группу с 3 очками в активе, у Индонезии и еще не сыгравшего Ирака набранных баллов нет.