Бывший спортивный директор «Торпедо» Ари высказался по поводу несостоявшегося перехода французского хавбека Поля Погба. Сейчас полузащитник играет за «Монако».

Поль Погба globallookpress.com

«История об интересе "Торпедо" к Погба — правда. Я общался с его агентом, Рафаэлой Пиментой. Но она сказала, что Поль не заинтересован в продолжении карьеры в России.

Думаю, у Погба было много предложений. Но, на мой взгляд, если бы российские клубы играли в Лиге Европы или Лиге чемпионов, все могло бы сложиться иначе», — цитирует Ари «СЭ».

Напомним, с декабря 2024 по август 2025 года Ари работал спортивным директором «Торпедо».