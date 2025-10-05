Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о победе своей команды в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).

Матвей Кисляк — полузащитник ЦСКА globallookpress.com

«Может, кто-то ждал закрытой игры. Но для болельщиков это было лучше. После 3:0 мы не расслабились. Понимали, что после перерыва игра может перевернуться.

Я бы не сказал, что во втором тайме игра стала хуже. Надо отдать должное "Спартаку". Во втором тайме нам стало тяжелее, но закончилось победой», — передает слова Кисляка Чемпионат.

После этого матча ЦСКА располагается на 1-й позиции в таблице РПЛ с 24 очками в активе. В следующей встрече армейцы встретятся с «Локомотивом» 18-го октября.