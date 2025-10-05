«Сочи» примет «Пари НН» в матче 11-го тура российской Премьер-лиги. Игра состоится 5 октября в 14:15 мск.

«Сочи» имеет 2 очка и находится на дне турнирной таблицы. Клуб в нынешнем сезоне еще не побеждал, чего не скажешь о «Пари НН». Гости имеют 2 победы и потому на строчку выше хозяев.

«Сочи» в прошлом туре сыграл вничью 0:0 с махачкалинским «Динамо». «Пари НН» проиграл 2 матча подряд. В последнем коллектив уступил московскому «Спартаку» 0:3.

В прошлой встрече команд победил «Сочи» с результатом 3:1. В 5 играх в активе «Пари НН» 3 победы.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.98.

Коэффициенты букмекеров: 2.23 на победу «Сочи», 3.30 на ничью, 3.35 на победу «Пари НН».

Искусственный интеллект предсказал победу «Пари НН» 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Сочи» — «Пари НН» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.