Защитник ЦСКА Игорь Дивеев оценил игру своей команды в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).

Игорь Дивеев — защитник ЦСКА globallookpress.com

«Крутой старт ЦСКА?  У нас была задача сразу перебивать опорную линию "Спартака", а там уже доводить до конца свои моменты.  Повезло, что забили три гола.  Но есть разочарование, что пропустили такой нелепый гол с углового.  Самое главное, что была интересная игра, я думаю, болельщикам понравился матч.  Вчера московское дерби было интересное — и сегодня тоже.

Насколько тяжелым и нервным был второй тайм?  Во втором тайме мы чуть сели, и у нас не получался прессинг.  Почему‑то "Спартак" начал переходить наш прессинг и создавал моменты.  Будем разбираться с этим, почему так произошло.  Это непозволительно, чтобы "Спартак" на нашем поле так доминировал.

Выход Торопа был нервным для команды?  Ни в коем случае, Слава у нас молодец.  Он сразу вышел и поддерживал нас.  В одном моменте он с Лукиным чуть не привезли нам, были такие моменты, конечно, но ничего.  А так, все, кто вышел на замену, нам очень сильно помогли», — сказал Дивеев «Матч ТВ».

ЦСКА располагается на 1-й позиции в таблице РПЛ с 24 очками в активе, опережая «Локомотив» на 1 балл.  В следующем туре армейцы встретятся с «железнодорожниками» 18-го октября.