Защитник ЦСКА Игорь Дивеев оценил игру своей команды в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).

Игорь Дивеев — защитник ЦСКА globallookpress.com

«Крутой старт ЦСКА? У нас была задача сразу перебивать опорную линию "Спартака", а там уже доводить до конца свои моменты. Повезло, что забили три гола. Но есть разочарование, что пропустили такой нелепый гол с углового. Самое главное, что была интересная игра, я думаю, болельщикам понравился матч. Вчера московское дерби было интересное — и сегодня тоже.

Насколько тяжелым и нервным был второй тайм? Во втором тайме мы чуть сели, и у нас не получался прессинг. Почему‑то "Спартак" начал переходить наш прессинг и создавал моменты. Будем разбираться с этим, почему так произошло. Это непозволительно, чтобы "Спартак" на нашем поле так доминировал.

Выход Торопа был нервным для команды? Ни в коем случае, Слава у нас молодец. Он сразу вышел и поддерживал нас. В одном моменте он с Лукиным чуть не привезли нам, были такие моменты, конечно, но ничего. А так, все, кто вышел на замену, нам очень сильно помогли», — сказал Дивеев «Матч ТВ».

ЦСКА располагается на 1-й позиции в таблице РПЛ с 24 очками в активе, опережая «Локомотив» на 1 балл. В следующем туре армейцы встретятся с «железнодорожниками» 18-го октября.