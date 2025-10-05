«Атлетико» поделил очки в «Сельтой» (1:1) в матче 8-го тура испанской Примеры.
На 6-й минуте встречи защитник «Сельты» Карл Старфельт оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
Хозяева смогли сравнять счет на 68-й минуте благодаря точному удару Яго Аспаса.
Результат матча
СельтаВиго1:1АтлетикоМадрид
1:0 Яго Аспас 68'
Сельта: Йонуц Раду, Хави Родригес, Карл Старфельт, Маркос Алонсо, Оскар Мингуэза, Дамиан Родригес, Серхио Каррейра (Илаш Мориба 84'), Франсиско Пейнадо (Уго Альварес 55'), Уиллот Сведберг (Брайан Сарагоса 63'), Ферран Жуджла (Яго Аспас 63'), Борха Иглесиас (Пабло Дуран 84')
Атлетико: Ян Облак, Давид Ганцко, Клеман Лангле, Робен Ле Норман, Коке (Конор Галлахер 77'), Пабло Барриос, Маркос Льоренте, Хулиан Альварес (Науэль Молина 82'), Антуан Гризманн (Хавьер Галан 46'), Николас Гонсалес, Джулиано Симеоне (Александр Сёрлот 82')
Жёлтые карточки: Борха Иглесиас 65' — Клеман Лангле 25', Алекс Баэна 78'
Красная карточка: Клеман Лангле 40' (Атлетико)
После этого матча «Сельта» располагается на 16-й строчке с 6-ю очками в активе. «Атлетико» — на 5-й позиции (13).