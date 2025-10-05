После этого матча «Манчестер Сити» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 13-ю очками в активе. «Брентфорд» располагается на 16-й строчке (7).

Единственный гол в этом матче «горожане» забили на 9-й минуте благодаря точному удару Эрлинга Холанна .

