«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» (1:0) в матче 7-го тура английской Премьер-лиги.
Единственный гол в этом матче «горожане» забили на 9-й минуте благодаря точному удару Эрлинга Холанна.
Результат матча
БрентфордБрентфорд0:1Манчестер СитиМанчестер
0:1 Эрлинг Холанд 9'
Брентфорд: Кивин Келлехер, Микаель Кайоде, Кристоффер Аер (Фабиу Карвалью 90'), Нэйтан Коллинз, Сепп ван ден Берг, Аарон Хики, Егор Ярмолюк (Фрэнк Аниика 73'), Джордан Хендерсон (Витали Янельт 74'), Миккель Дамсгор (Матиас Йенсен 68'), Кевин Шаде, Игор Тиаго (Данго Уаттара 68')
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Савиньо, Тейьяни Рейндерс (Бернарду Силва 76'), Родриго Эрнандес (Николас Гонсалес 22'), Эрлинг Холанд, Филип Фоден, Оскар Бобб (Жереми Доку 76'), Nico O'Reilly, Матеус Нунес
Жёлтые карточки: Кевин Шаде 45+1', Джордан Хендерсон 70', Данго Уаттара 84' — Матеус Нунес 77', Nico O'Reilly 84'
После этого матча «Манчестер Сити» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 13-ю очками в активе. «Брентфорд» располагается на 16-й строчке (7).