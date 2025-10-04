Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о победе своей команды в результативном матче 11-го тура РПЛ против «Динамо» М (5:3).

Николай Комличенко — нападающий «Локомотива» globallookpress.com

«Хоккейная игрушка получилась. "Динамо" в открытый футбол играет. Мы использовали моменты, когда за счет скорости можно убежать в отрыв. Знали, что "Динамо" часто играет много вперед, что Максим Осипенко много подключается, и по‑любому будут зоны.

Играет в 2 нападающих с Воробьевым? Михалыч (Галактионов, главный тренер) нас к этому готовил, у нас есть хорошее взаимопонимание с Воробьевым, мы вдвоем с академии "Краснодара", понимаем, как играть в два нападающих. Для меня это легко. Он понимает, что если даст чуть‑чуть слабину, то может и присесть (смеётся).

О чем говорят в команде, глядя на турнирную таблицу? Идём от игры к игре. Намного интереснее играть, когда ты наверху. Главное — пока особо не думать, что будет дальше. У нас много топовых игроков, футболисты сборной. Нужно поверить в себя и играть на хорошем уровне», — сказал Комличенко «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе. В следующем туре чемпионата России команда сыграет против ЦСКА 18-го октября.