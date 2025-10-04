Заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев считает, что его бывший клуб ЦСКА в игре со «Спартаком» в рамках 11-го тура РПЛ должен подтвердить свои амбиции на золото в этом сезоне.

Валерий Газзаев globallookpress.com

«Для ЦСКА дерби очень важно с точки зрения перспективы реально бороться за чемпионство. Матч со "Спартаком" может подтвердить самые серьёзные, чемпионские амбиции команды, ведь соперник тоже входит в пятёрку лучших, в когорту главных конкурентов за титул.

Этот матч покажет, насколько ЦСКА реально готов бороться за чемпионство. Сейчас они на первом месте, и совершенно заслуженно: и по игре, и по результату команда показывает хороший уровень. Играют принципиальные команды, дерби всегда было матчем национального масштаба. У клубов огромные амбиции, традиции.

"Спартак", конечно, сейчас не на том месте, которое соответствовало бы их амбициям. Команда достаточно нестабильна: может выиграть, а может и провалиться. Но в последних матчах появился стабильный стартовый состав, пошли лучшие результаты.

Надеюсь, в этом дерби ЦСКА добьётся успеха. Очень интересный матч. Одна команда сейчас реально претендует на чемпионство, вторая — старается наладить турнирное положение», — сказал Газзаев «Чемпионату».

Игра пройдет 5 октября в 16:30 (мск). После 10 туров ЦСКА лидирует в РПЛ с 21 очком, а «Спартак» (18) — пятый.