Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итог матча против «Краснодара» (0:2).

Станислав Черчесов
Станислав Черчесов globallookpress.com

«Не получилось выиграть.  Что планировали, я увидел.  Команда приехала побеждать, с первых минут это показали, но в футболе надо забивать голы.  Сегодня нам не повезло. "Краснодар" с победой.  Надеюсь, самый главный зритель, смотревший по ТВ, и те, кто был здесь, получили удовольствие.

Игру надо спокойно проанализировать, разобрать.  Надеемся, будем выходить на другой уровень.  Трансферы — это хорошо, но я верю в тренировочный процесс.  Будем расти вместе с командой», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе.  «Ахмат» — на 9-й позиции с 15-ю баллами.