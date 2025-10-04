Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итог матча против «Краснодара» (0:2).

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Не получилось выиграть. Что планировали, я увидел. Команда приехала побеждать, с первых минут это показали, но в футболе надо забивать голы. Сегодня нам не повезло. "Краснодар" с победой. Надеюсь, самый главный зритель, смотревший по ТВ, и те, кто был здесь, получили удовольствие.

Игру надо спокойно проанализировать, разобрать. Надеемся, будем выходить на другой уровень. Трансферы — это хорошо, но я верю в тренировочный процесс. Будем расти вместе с командой», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе. «Ахмат» — на 9-й позиции с 15-ю баллами.