Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура АПЛ над «Сандерлендом» (2:0).

Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

«Это один из тех матчей, в которых, если мы не очень хорошо играем, мы хорошо обороняемся. У нас были свои моменты, мы были сосредоточены и конкурентоспособны.

Не идеальная игра. Сенне (Ламменс) сыграл очень хорошо. Сегодня мы проявили себя как конкурентоспособная и взрослая команда. Нам нужно выигрывать эти матчи без пропущенных мячей. Это хорошо для нас», — цитирует Аморима BBC.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 10-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Ливерпуля» 19-го октября.