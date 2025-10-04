В матче 7-го тура АПЛ «Арсенал» в родных стенах победил «Вест Хэм» со счетом 2:0.
Деклан Райс и Букайо Сака смогли поразить ворота соперника и принесли хозяевам победу.
Результат матча
Манчестер ЮнайтедМанчестер2:0СандерлендСандерленд
1:0 Мэйсон Маунт 8' 2:0 Беньямин Шешко 31'
Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Лени Йоро (Гарри Магуайр 85'), Маттейс де Лигт, Люк Шоу, Диогу Далот (Патрик Доргу 64'), Каземиро (Мануэль Угарте 85'), Бруну Фернандеш, Мэйсон Маунт (Матеус Кунья 65'), Амад Диалло, Брайан Мбемо (Кобби Майну 77'), Беньямин Шешко
Сандерленд: Робин Руфс, Артур Масуаку (Натан Морайа-Уэлш 58'), Омар Альдерете, Норди Мукиэле, Трай Хам (Лютсхарел Гертрейда 79'), Энцо Ле Фе, Ноа Садики, Гранит Джака, Вильсон Изидор (Брайан Бробби 59'), Саймон Адингра (Дэниел Баллард 37'), Бертран Траоре (Чемсдин Талби 58')
Жёлтые карточки: Каземиро 81' — Омар Альдерете 29', Ноа Садики 35', Бертран Траоре 57', Гранит Джака 76'
У «Арсенала» стало 16 очков и первое место в турнирной таблице, «Вест Хэм» (4) — 19-й.
В параллельной игре «Манчестер Юнайтед» на своем поле переиграл «Сандерленд» с результатом 2:0.
Победу команде Рубена Аморима принесли точные удары Мэйсона Маунта и Беньямина Шешко.
В активе «Манчестер Юнайтед» стало 10 очков и восьмое место в турнирной таблице АПЛ. У «Сандерленда» 11 очков и шестая строчка.