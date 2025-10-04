В активе «Манчестер Юнайтед» стало 10 очков и восьмое место в турнирной таблице АПЛ. У «Сандерленда» 11 очков и шестая строчка.

В параллельной игре «Манчестер Юнайтед» на своем поле переиграл «Сандерленд» с результатом 2:0.

У «Арсенала» стало 16 очков и первое место в турнирной таблице, «Вест Хэм» (4) — 19-й.

Деклан Райс и Букайо Сака смогли поразить ворота соперника и принесли хозяевам победу.

В матче 7-го тура АПЛ «Арсенал» в родных стенах победил «Вест Хэм» со счетом 2:0.

